Общество

Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса

Заведующий приемным отделением Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев в Instagram-аккаунте медицинского учреждения рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от COVID-19.

«Если человек не знает, болел он или нет, у него нормальная температура тела и нет никаких подозрительных симптомов, то мазок на коронавирус и анализ крови на IGM можно не делать. Но перед вакцинацией обязательны осмотр врача и дообследования, которые необходимы врачу», - отметил он.

Артем Абдуллаев рассказал, что, учитывая данные анамнеза, иногда советуют перед первой прививкой выполнить иммуноферментный анализ крови (ИФА) на наличие антител к коронавирусу – иммуноглобулинов класса G. «Часто пациенты считают, что не болели COVID-19, сдают анализ, и он показывает IgG в высоком титре, когда коэффициент позитивности антител выше 10 (в разных лабораториях референс может отличаться). У некоторых желающих привиться этот показатель иногда доходит до 22-24. Такой титр не требует вакцинации в ближайшем будущем», - пояснил врач.

«Повторно проверить антитела можно через полгода и тогда определить, не настало ли время для прививки», - добавил он.

Отмечается, что у антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения.