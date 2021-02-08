Общество

6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

6500 жителей Псковской области привито от коронавируса по состоянию на 9 февраля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Она уточнила, что в это число не входят военнослужащие, они получат вакцину по своим каналам.

Задача 100%-го вакцинирование населения, по словам Надежды Рагозиной, не ставится. Прививки от COVID-19 не делают людям, которые уже переболели, по медицинским противопоказаниям и лицам до 18 лет. «Спрос ажиотажным я бы не назвала, но охотно прививаются», - сказала зампредседателя комитета.

По состоянию на вечер 8 февраля на вакцинацию от коронавируса записались 957 граждан, еще 560 человек занесены в «лист ожидания» на сайте госуслуг. Записаться на вакцинацию можно и лично в поликлинике, по звонку в регистратуру, в колл-центр и на единую линию 122.