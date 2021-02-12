Общество

Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса

Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная на сессии 12 февраля.

Как было отмечено, в псковском регионе наблюдается общая положительная тенденция – более чем в два раза количество выздоровевших превысило количество заболевших, но снижение статистики заболеваемости нельзя считать полной победой над инфекцией. Только при соблюдении противоэпидемиологических мер, а также посредством вакцинации можно выйти на финишную прямую.

Псков участвует в процессе массовой вакцинации населения от коронавируса вакциной «Спутник V», которая прошла уже все этапы испытаний. Вакцина предназначена для лиц в возрасте 18-60 лет.

Депутат, главврач городской поликлиники Галина Неваленная пояснила, что вакцинация проводится в два этапа, две аппликации, вторая через 21 день.

В Псковской области уже привито первым компонентом 8 880 человек, из них полностью, то есть получили две прививки 731 человек. В Пскове привито 3100, обе прививки получили 180 человек.

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию во всех трех поликлиниках, в рабочие часы, включая выходные дни по особому графику.

Вакцинация проводится преимущественно по предварительной записи, чтобы избежать очередей и пересечения потоков пациентов.

При составлении списков для вакцинации формируются приоритетные группы населения:

- по возрасту, старшее поколение 55 лет и старше;

- по группам диспансерного наблюдения, пациенты с хроническими заболеваниями;

- по профессиональному приоритету - группы населения, которые имеют определенный риск заражения, профессия которых связана с общением, с большим количеством людей, медики, педагоги, социальные работники, сфера жизнеобеспечения, коммунальные службы, работники городского транспорта и т. д.;

Записаться на вакцинацию можно по телефону колл-центра поликлиники 299-028, по телефонам регистратуры, также возможна запись на вакцинацию через портал госуслуг в электронный календарь. Записаться можно и на приеме у врача, то есть доступны все виды записи.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения.

Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету, ознакомиться с памяткой, пройти осмотр, чтобы провериться на предмет противопоказаний.

Галина Неваленная попросила депутатов довести информацию до жителей своих округов, возможно, спланировать организованную вакцинацию населения старшего поколения.