Общество

Подарки на 36 000 рублей получили воспитанники псковских интернатов

Итоги новогодней благотворительной акции подвели в Пскове. С помощью коллектива псковского филиала «Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ» удалось собрать более 36 000 рублей на подарки детям из районных интернатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения Российского Детского фонда.

Воспитанники Опочецкой коррекционной школы-интерната получили новые шторы и тюль для создания уюта в комнатах. Кроме того, часть денег школьный хореографический ансамбль «Капелька» потратит на покупку ткани для сценических костюмов.

Сладкие подарки для школьных праздников ожидают учеников Красногородской коррекционной школы-интерната. Благодаря собранным средствам сладостей ребятам хватит на целый год.

Великолукский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подарил воспитанникам новые фоторамки и фотоальбомы, в которых ребята смогут хранить фотографии самых ярких моментов их жизни.

Детский фонд благодарит псковский филиал «Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ» за помощь и неравнодушие к детям.