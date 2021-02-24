Общество

НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения

НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения. Поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях», предусматривающие эту меру, готовит Минюст, пишет газета «Известия».

«Целью разработки является обеспечение надлежащего контроля за принятием указанными организациями финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом», — подтвердили информацию в пресс-службе Минюста.

Как предлагают разработчики поправок, «совершение такой организацией крупной сделки возможно только после предварительного согласия ее учредителей либо коллегиального высшего органа управления (при его наличии) в порядке, установленном ее учредительными документами». Под учредителями тут понимаются юридические или физические лица, которые участвуют в создании НКО.

Законопроект представят в правительство в марте, а в Госдуму в июне 2021 года.