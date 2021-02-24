Общество

В Псковской областной больнице готовят помещение для ПЦР-лаборатории

В Псковской областной больнице готовят помещение для размещения ПЦР-лаборатории. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Совсем недавно, в декабре, при работе согласительной комиссии указывалось на необходимость приобретения лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики в Псковскую областную клиническую больницу, - напомнил председатель комитета Борис Полозов. - Было принято соответствующее согласованное решение - рекомендовать администрации области в рамках корректировки госпрограммы "Развитие здравоохранения" в ближайшее время предусмотреть расходы для приобретения лабораторного оборудования. Что по данному пункту?».

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«Эта работа нами проведена, - ответил Денис Иванов. - Деньги предусмотрены в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы". Уже сейчас до областной больницы доведено финансирование в размере 2 млн рублей. Они занимаются подготовкой помещения для лаборатории. Закупка оборудования будет произведена за счет средств областного бюджета».

Также комитет принял к сведению изменения, внесенные в региональную программу «Развитие здравоохранения», которые, как пояснил Денис Иванов, касаются ее финансового наполнения.

«Индикаторы остаются без изменений. Из ключевых аспектов отмечаем, что вносим новое мероприятие по модернизации первичного звена здравоохранения, которое начинает реализовываться с 2021 года. И корректируем ряд направлений по мероприятию "Борьба с новой коронавирусной инфекцией"», - добавил он.