Общество

ПЦР-диагностику планируют запустить в Псковской областной больнице

Группа депутатов Псковского областного Собрания во главе с первым вице-спикером регионального парламента Виктором Антоновым выступила с инициативой приобрести лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики в областную клиническую больницу. Обращение парламентариев озвучил депутат регионального парламента, заместитель главного врача по хирургии областной больницы Игорь Дитрих на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Данный аппарат был необходим и до времен с "ковидом", - отметил Игорь Дитрих. - В сложившейся ситуации он еще больше нужен для своевременной диагностики "ковида", ускорения получения результатов тестов». По его словам, после пандемии ПЦР-лаборатория останется в медицинском учреждении, ее будут применять, в частности, для развития диагностики заболеваний в области гастроэнтерологии, нефрологии, классификации энцефалита и менингита. Необходимое лабораторное оборудование оценивается в 12 млн рублей.

«А чего раньше не покупали?» - поинтересовался заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

«Этот вопрос обсуждался в кулуарах неоднократно, - ответил Игорь Дитрих. - Предполагали, наверное, что имеющимися силами справимся». Он подчеркнул, что сейчас есть понимание того, что весь 2021 год придется жить в условиях борьбы с коронавирусом.

«Мы, безусловно, поддерживаем эту инициативу депутатов, - сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. - Отработаем ценник, сумму поставим, чтобы она была адекватная. Обсудим с руководителями областной больницы все эти вопросы».

На одном из ближайших заседаний согласительной комиссии ее участники вернутся к рассмотрению этого вопроса.