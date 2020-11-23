Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баланс между городом и горожанами
Семейная связь
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Чего ждать на федеральных дорогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Реформа ТКО спроси и узнай
Чем больше делается, тем больше хочется
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Политика 23.11.2020 14:068 Владимир Путин пообещал дальнейшую поддержку Псковской области 24.11.2020 16:100 Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором 24.11.2020 12:503 Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской 24.11.2020 11:360 Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе 23.11.2020 15:361 Александр Козловский считает закономерным усиление влияния Госдумы 23.11.2020 15:1612 Олег Брячак не собирается отчитываться перед Еленой Полонской
 
 
 
Самое популярное 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 21.11.2020 18:3413 В Псковской области запретят новогодние банкеты и детские елки 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 23.11.2020 19:098 Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором

24.11.2020 16:10|ПсковКомментариев: 0

Депутаты фракции «Единая Россия» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – встречей с однопартийцами начались традиционные консультации главы региона с представителями парламентских партий, предваряющие рассмотрение законопроекта о бюджете в первое чтении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Бюджетные консультации с политическими фракциями с участием руководителей исполнительной власти не предусмотрены нормами закона «О бюджетном процессе в Псковской области», но ежегодно проводятся по инициативе высшего должностного лица региона.

«Хочу начать со слов благодарности депутатам за их неподдельную вовлечённость в работу над бюджетом, - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к депутатам-единороссам.  – Вы хорошо знаете, сколько нам пришлось принимать совместных оперативных решений, потому что год выдался крайне непростой.  Было много серьезных испытаний, которые ещё не закончились, и вызовов, с которыми никто раньше не сталкивался. Было потрачено огромное количество средств и сил, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать последствия пандемии».

Михаил Ведерников сказал, что в этих непростых условиях удалось сохранить региональную экономику – на поддержку людей и помощь бизнесу было выделено 1,7 млрд рублей. Это было сделано, по словам главы региона, на грани возможностей областного бюджета. Как отметил губернатор, дополнительные финансовые расходы не могли не сказаться на объёме государственного долга региона. «Он составляет 93,5 млрд рублей. Цифра – не критичная, но задача следующего года – сокращение государственного долга», - подчеркнул Михаил Ведерников и доложил парламентариям. что обратился с просьбой в Минфин о  создании отдельной рабочей группы по реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что бюджет текущего года принимался с показателем доходов 38,2 млрд рублей, к концу года доходы региона превысили 45 млрд рублей. На дополнительное федеральное финансирование регион может рассчитывать и в следующем году – уже ко второму чтению бюджет должен подрасти на 6,3 млрд рублей.

Кроме того, губернатор рассказал о поддержке президента Владимира Путина, которой он заручился в ходе встречи с главой государства.

«Я попросил президента помочь региону привести в порядок социальные объекты приграничных районов – 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском и Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. Это не значит, что в других муниципалитетах ничего делаться не будет, но раз наши приграничные районы попали в фокус внимания главы государства, мы, конечно, должны воспользоваться предоставляемыми возможностями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор сказал о том, что сейчас кассовый разрыв в бюджете области составляет более 1 млрд 150 млн рублей, и закрыть его без помощи федерального бюджета регион не сможет.

«Сложностей много, но как, показала практика, в кризисных ситуациях мы можем совместно работать и достигать результата», - сказал в заключение Михаил Ведерников.

Руководитель фракции Виктор Антонов предложил коллегам задать губернатору вопросы.

Дарья Козьякова привлекла внимание главы региона к исполнению бюджета текущего года - Себежскому району выделена субсидия на ремонт котельной в поселке Берёзка, заключены контракты с поставщиками, но, по словам депутата, муниципалитет не может распоряжаться этими деньгами из-за непонятных проволочек в профильном органе исполнительной власти. На вопрос депутата ответил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов: документы проходят обязательную проверку, которая завершится до конца недели, но поднятая парламентарием тема стала поводом для разговора о ситуации в сфере ЖКХ в целом.

«Одна из самых серьезных проблем региона - состояние в сфере ЖКХ. Многие предприятия находятся в стадии банкротства, а финансовые дыры там размеров со вселенную», - без прикрас охарактеризовал состояние дел Михаил Ведерников. По словам главы региона, часть районов готова заниматься сферой ЖКХ самостоятельно, оставшиеся муниципалитеты «зашли под единую областную систему». 

«Те районы, которые взяли на себя ответственность и приняли решение самостоятельно  модернизировать жилищно-коммунальные предприятия, вряд ли могут рассчитывать на дополнительное финансирование из региона, но вся предусмотренная плановая помощь  должна доводиться до этих муниципалитетов в полном объёме», - дал указание руководителям профильных ведомств Михаил Ведерников.

Вопрос депутата Владимира Яникова также касался жилищно-коммунальной сферы: «Острой проблемой в Псковском районе уже много лет является качественное водоснабжение. Будет ли финансирование на строительство станции очистки воды в деревне Родина и других населённых пунктах?»

Михаил Ведерников подтвердил, что по программе «Чистая вода» регион может получить около 100 млн рублей. «У всех районов есть возможность подавать свои заявки, но при условии высокой готовности проектно-сметной документации», - отметил губернатор. 

Депутат Андрей Корнев обратился к губернатору в связи с уменьшением в проекте бюджета на 2021 год размера дотаций Великим Лукам. «В прошлые годы в процессе исполнения бюджета Великим Лукам выделялись дополнительные средства. Можем ли мы рассчитывать, что и в этом году межбюджетные отношения будут строиться в том же ключе, потому что доходы, которые получает город сейчас, позволяют покрыть нам первостепенные и некоторые текущие расходы, но их не хватает на другие городские нужды», -  сказал депутат.

«Мы все сейчас живем в этой реальности, когда приходится отказываться от проектов развития и решать текущие задачи», - констатировал Михаил Ведерников. Тем не менее, губернатор заверил, что муниципалитет не останется без региональной поддержки, подчеркнув, что распределение бюджетных средств зависит от эффективности освоения ранее выделенных денег.

«Такого же принципа придерживается федеральное правительство в отношении субъектов РФ, и, я считаю, что это абсолютно правильно», - подчеркнул губернатор. Михаил Ведерников обратился к депутатам с просьбой донести эту позицию до муниципалитетов.

«Ваша помощь крайне важна, - обратился к парламентариям губернатор. – Я прямо чувствую разницу, когда просто приезжаю в район, или когда заранее вопрос проработан с депутатами».

Достижением совместной работы исполнительной и законодательной власти участники встречи назвали выделение по инициативе фракции «Единая Россия» дополнительных 25 млн рублей на покупку жилья для медицинских работников. В общей сложности в текущем году удалось приобрести 18 квартир. 

«Побит рекорд 1986 года – тогда было куплено 15 квартир для врачей», - отметил первый вице-спикер Виктор Антонов и передал губернатору благодарность от медиков.

Михаил Ведерников подтвердил, что в следующем году расходы на покупку жилья медицинским работникам снижаться не будет. «Предлагаю сделать это ежегодной программой», - сказал глава региона. Инициатива губернатора была поддержана единороссами.

В ходе дальнейшего разговора вице-спикер Виктор Остренко поставил вопрос об обеспечении жильём еще одной категории граждан – детей-сирот. В этом направлении, по словам губернатора, ожидается прорыв – даже несмотря на то, что из-за коронавируса объем федерального финансирования будет меньше, чем первоначально планировалось, регион сможет приобрести беспрецедентное количество квартир для детей-сирот.

«Еще один мой вопрос касается газификации, - продолжил Виктор Остренко. – Есть поручение президента о газификации всей территории страны, как будет реализовываться это на территории нашего региона?»

«Буквально сегодня утром подписал программу газификации области до 2025 года, внесли в документ серьёзные изменения - добавились населённые пункты», - ответил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, вопросами газификации региона он занимается совместно с сенатором Андреем Турчаком, и есть надежда, что при поддержке Совета Федерации Псковская область войдёт в число четырёх пилотных регионов по федеральной программе.

Депутат Оксана Лазарева обратилась к губернатору с вопросом о финансировании перевозок школьников на внеклассные мероприятия. По словам директора школы, денег на эти цели образовательным учреждениям не хватает. Первый вице-губернатор Вера Емельянова, которой Михаил Ведерников передал слово для ответа, доложила, что проблема подвоза школьников рассматривается в новом формате: изменится схема финансирования, что должно сказаться на качестве школьных перевозок.

«Этот вопрос детально обсудим в рамках работы согласительной комиссии», - предложила вице-губернатор.

В завершение встречи спикер областного Собрания Александр Котов вновь вернулся к теме ЖКХ.

«Сначала хочу поблагодарить, что была решена давняя проблема по задолженности бюджета перед  предприятиями ЖКХ – сейчас субсидии выплачиваются своевременно. Но ситуация в отрасли проблемная. 9 предприятий ЖКХ находятся в предбанкротном состоянии, и тенденция по банкротствам печальная. Если предприятия не выходят на процедуру банкротства, это может привести либо к невозвратным долгам, либо к субсидиарной ответственности муниципалитетов, которые из своего бюджета оплачивают их обязательства, и такие примеры в некоторых районах уже есть», - сказал спикер.

Александр Котов предложил разработать антикризисный план действий. «Чтобы люди, которые работают на предприятиях ЖКХ, чувствовали, что они не отставлены один на один с проблемой, потому что ситуация, в которой они оказались, это не результат их неэффективной работы, а во многом следствие тарифной политики», - подчеркнул Александр Котов.

Губернатор полностью поддержал позицию спикера. Михаил Ведерников сказал, что профильному вице-губернатору уже поставлена задача презентовать концепцию реформирования системы ЖКХ, и пригласил депутатов к её обсуждению.   

В заключение встречи с фракцией «Единая Россия» прозвучала ещё одна просьба от депутатов – Виктор Антонов сказал о необходимости открытия на базе областной клинической больницы дополнительной лаборатории для сокращения сроков тестирования пациентов на ковид, что позволит увеличить объём плановой медицинской помощи.

Губернатор проинформировал депутатов, что регион уже закупил дополнительное лабораторное оборудование и пообещал проработать этот вопрос.

Фракция «Единая Россия» заявила о готовности поддержать проект областного бюджета.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 155 человек
24.11.2020, 17:270 Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля 24.11.2020, 17:200 Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» занялись спортом 24.11.2020, 17:150 Удаленная работа в России приобретет межрегиональный характер 24.11.2020, 17:020 В Невельском районе пограничники пресекли ввоз говядины сомнительного качества
24.11.2020, 16:500 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса 24.11.2020, 16:460 ВТБ открыл третий офис нового формата 24.11.2020, 16:440 Псковские депутаты предложили по-новому рассчитывать субвенции для школ в малых городах 24.11.2020, 16:330 В Псковской области на карантин по коронавирусу закрыты 13 классов, по ОРВИ - 83
24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области 24.11.2020, 16:100 Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором 24.11.2020, 16:070 13 многоквартирных домов построили в Псковской области за год 24.11.2020, 15:530 Национальный чемпионат мастерства «Абилимпикс» проходит в Псковской области
24.11.2020, 15:460 «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой. ВИДЕО 24.11.2020, 15:440 Общественный пресс-центр ПЛН: Почему старшеклассники отказываются питаться в школе? 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 15:300 Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря
24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник 24.11.2020, 15:230 Воздух на наличие опасных веществ исследуют в Великих Луках после пожара на заводе 24.11.2020, 15:080 Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов 24.11.2020, 15:000 Ученики без учителей
24.11.2020, 14:531 Назначен новый директор Великолукского драмтеатра 24.11.2020, 14:460 Арест автомобиля побудил псковича оплатить крупный долг 24.11.2020, 14:450 Айрон и Дидилия помогли псковским таможенникам найти спрятанные сигареты 24.11.2020, 14:300 Главную новогоднюю ель «немножко реанимировали» в Пскове
24.11.2020, 14:191 Роспотребнадзор открыл для псковичей «горячую линию» по тестам на COVID-19 24.11.2020, 14:090 50 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в октябре 24.11.2020, 13:580 Анатолий Турчак поздравил псковскую «Стрелу» с победой 24.11.2020, 13:450 Сквер на Четырех углах и дендропарк украсят в Пскове к Новому году
24.11.2020, 13:390 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре 24.11.2020, 13:243 Средства индивидуальной защиты на 35 млн рублей закупят для псковских больниц 24.11.2020, 13:156 В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса 24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО
24.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой 24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках 24.11.2020, 12:503 Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской 24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО
24.11.2020, 12:360 «Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал 24.11.2020, 12:320 В Печорах семья обокрала магазин одежды 24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека 24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск
24.11.2020, 12:120 Санаторий «Хилово» приглашает восстановить здоровье по акции «Снова Новый год» 24.11.2020, 12:061 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизнь в России состоит из запретов 24.11.2020, 12:000 Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом 24.11.2020, 11:580 В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны
24.11.2020, 11:443 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 24.11.2020, 11:423 Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области 24.11.2020, 11:381 Президент назначил новых судей в Великих Луках и Псковском районе 24.11.2020, 11:360 Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе
24.11.2020, 11:290 За нарушение закона о «суверенном Рунете» хотят штрафовать вплоть до 1 млн рублей 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября 24.11.2020, 11:231 Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России 24.11.2020, 11:180 «Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова
24.11.2020, 11:160 Журнал Glamour включил Светлану Прокопьеву в число «Женщин года» 24.11.2020, 11:010 Псковичам рассказали, как отозвать заявление о кадастровом учете из-за срыва сделки 24.11.2020, 10:5814 Войти в историю 24.11.2020, 10:512 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов
24.11.2020, 10:460 Правительство дополнительно профинансирует закупку машин скорой помощи в регионах 24.11.2020, 10:420 В Псковской области продолжат создание видеотеки историй ветеранов войны 24.11.2020, 10:330 Электромонтеры требуются заводу «Титан-Полимер» 24.11.2020, 10:323 Замминистра обороны проконтролировал ход строительства детской инфекционной больницы в Пскове
24.11.2020, 10:311 Пешеходная зона у «Культтоваров» стала доступной для маломобильных псковичей 24.11.2020, 10:271 Замминистра обороны Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область 24.11.2020, 10:080 На ПЛН стартует конкурс «20 героев Псковщины» 24.11.2020, 10:050 Безработный с ножом напал на салон сотовой связи в Острове
24.11.2020, 09:470 58 самозанятых псковичей решили делать добровольные взносы на будущую пенсию 24.11.2020, 09:420 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной 24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС 24.11.2020, 09:330 Денис Иванов: Мы постараемся найти золотую середину в решении вопроса с СНТ на Линейной
24.11.2020, 09:280 Пушкиногорец наказан за злостное уклонение от уплаты алиментов 24.11.2020, 09:170 Прокуратура нашла хозяина для детских комплексов в Новоржеве 24.11.2020, 09:081 Два мусорных контейнера сгорели на улице Маргелова в Пскове 24.11.2020, 09:040 Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах
24.11.2020, 08:530 Роспотребнадзор заявил об антикоронавирусных свойствах «Магнарила» 24.11.2020, 08:420 Акцию помощи бездомным животным запустили молодогвардейцы в Пскове 24.11.2020, 08:331 Псковские теплосети призывают горожан соблюдать меры безопасности в условиях COVID-19 24.11.2020, 08:230 В «черную пятницу» максимальные скидки предоставят продавцы одежды и обуви
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.