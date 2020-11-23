Политика

Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором

Депутаты фракции «Единая Россия» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – встречей с однопартийцами начались традиционные консультации главы региона с представителями парламентских партий, предваряющие рассмотрение законопроекта о бюджете в первое чтении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Бюджетные консультации с политическими фракциями с участием руководителей исполнительной власти не предусмотрены нормами закона «О бюджетном процессе в Псковской области», но ежегодно проводятся по инициативе высшего должностного лица региона.

«Хочу начать со слов благодарности депутатам за их неподдельную вовлечённость в работу над бюджетом, - сказал Михаил Ведерников, обращаясь к депутатам-единороссам. – Вы хорошо знаете, сколько нам пришлось принимать совместных оперативных решений, потому что год выдался крайне непростой. Было много серьезных испытаний, которые ещё не закончились, и вызовов, с которыми никто раньше не сталкивался. Было потрачено огромное количество средств и сил, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать последствия пандемии».

Михаил Ведерников сказал, что в этих непростых условиях удалось сохранить региональную экономику – на поддержку людей и помощь бизнесу было выделено 1,7 млрд рублей. Это было сделано, по словам главы региона, на грани возможностей областного бюджета. Как отметил губернатор, дополнительные финансовые расходы не могли не сказаться на объёме государственного долга региона. «Он составляет 93,5 млрд рублей. Цифра – не критичная, но задача следующего года – сокращение государственного долга», - подчеркнул Михаил Ведерников и доложил парламентариям. что обратился с просьбой в Минфин о создании отдельной рабочей группы по реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что бюджет текущего года принимался с показателем доходов 38,2 млрд рублей, к концу года доходы региона превысили 45 млрд рублей. На дополнительное федеральное финансирование регион может рассчитывать и в следующем году – уже ко второму чтению бюджет должен подрасти на 6,3 млрд рублей.

Кроме того, губернатор рассказал о поддержке президента Владимира Путина, которой он заручился в ходе встречи с главой государства.

«Я попросил президента помочь региону привести в порядок социальные объекты приграничных районов – 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском и Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. Это не значит, что в других муниципалитетах ничего делаться не будет, но раз наши приграничные районы попали в фокус внимания главы государства, мы, конечно, должны воспользоваться предоставляемыми возможностями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор сказал о том, что сейчас кассовый разрыв в бюджете области составляет более 1 млрд 150 млн рублей, и закрыть его без помощи федерального бюджета регион не сможет.

«Сложностей много, но как, показала практика, в кризисных ситуациях мы можем совместно работать и достигать результата», - сказал в заключение Михаил Ведерников.

Руководитель фракции Виктор Антонов предложил коллегам задать губернатору вопросы.

Дарья Козьякова привлекла внимание главы региона к исполнению бюджета текущего года - Себежскому району выделена субсидия на ремонт котельной в поселке Берёзка, заключены контракты с поставщиками, но, по словам депутата, муниципалитет не может распоряжаться этими деньгами из-за непонятных проволочек в профильном органе исполнительной власти. На вопрос депутата ответил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов: документы проходят обязательную проверку, которая завершится до конца недели, но поднятая парламентарием тема стала поводом для разговора о ситуации в сфере ЖКХ в целом.

«Одна из самых серьезных проблем региона - состояние в сфере ЖКХ. Многие предприятия находятся в стадии банкротства, а финансовые дыры там размеров со вселенную», - без прикрас охарактеризовал состояние дел Михаил Ведерников. По словам главы региона, часть районов готова заниматься сферой ЖКХ самостоятельно, оставшиеся муниципалитеты «зашли под единую областную систему».

«Те районы, которые взяли на себя ответственность и приняли решение самостоятельно модернизировать жилищно-коммунальные предприятия, вряд ли могут рассчитывать на дополнительное финансирование из региона, но вся предусмотренная плановая помощь должна доводиться до этих муниципалитетов в полном объёме», - дал указание руководителям профильных ведомств Михаил Ведерников.

Вопрос депутата Владимира Яникова также касался жилищно-коммунальной сферы: «Острой проблемой в Псковском районе уже много лет является качественное водоснабжение. Будет ли финансирование на строительство станции очистки воды в деревне Родина и других населённых пунктах?»

Михаил Ведерников подтвердил, что по программе «Чистая вода» регион может получить около 100 млн рублей. «У всех районов есть возможность подавать свои заявки, но при условии высокой готовности проектно-сметной документации», - отметил губернатор.

Депутат Андрей Корнев обратился к губернатору в связи с уменьшением в проекте бюджета на 2021 год размера дотаций Великим Лукам. «В прошлые годы в процессе исполнения бюджета Великим Лукам выделялись дополнительные средства. Можем ли мы рассчитывать, что и в этом году межбюджетные отношения будут строиться в том же ключе, потому что доходы, которые получает город сейчас, позволяют покрыть нам первостепенные и некоторые текущие расходы, но их не хватает на другие городские нужды», - сказал депутат.

«Мы все сейчас живем в этой реальности, когда приходится отказываться от проектов развития и решать текущие задачи», - констатировал Михаил Ведерников. Тем не менее, губернатор заверил, что муниципалитет не останется без региональной поддержки, подчеркнув, что распределение бюджетных средств зависит от эффективности освоения ранее выделенных денег.

«Такого же принципа придерживается федеральное правительство в отношении субъектов РФ, и, я считаю, что это абсолютно правильно», - подчеркнул губернатор. Михаил Ведерников обратился к депутатам с просьбой донести эту позицию до муниципалитетов.

«Ваша помощь крайне важна, - обратился к парламентариям губернатор. – Я прямо чувствую разницу, когда просто приезжаю в район, или когда заранее вопрос проработан с депутатами».

Достижением совместной работы исполнительной и законодательной власти участники встречи назвали выделение по инициативе фракции «Единая Россия» дополнительных 25 млн рублей на покупку жилья для медицинских работников. В общей сложности в текущем году удалось приобрести 18 квартир.

«Побит рекорд 1986 года – тогда было куплено 15 квартир для врачей», - отметил первый вице-спикер Виктор Антонов и передал губернатору благодарность от медиков.

Михаил Ведерников подтвердил, что в следующем году расходы на покупку жилья медицинским работникам снижаться не будет. «Предлагаю сделать это ежегодной программой», - сказал глава региона. Инициатива губернатора была поддержана единороссами.

В ходе дальнейшего разговора вице-спикер Виктор Остренко поставил вопрос об обеспечении жильём еще одной категории граждан – детей-сирот. В этом направлении, по словам губернатора, ожидается прорыв – даже несмотря на то, что из-за коронавируса объем федерального финансирования будет меньше, чем первоначально планировалось, регион сможет приобрести беспрецедентное количество квартир для детей-сирот.

«Еще один мой вопрос касается газификации, - продолжил Виктор Остренко. – Есть поручение президента о газификации всей территории страны, как будет реализовываться это на территории нашего региона?»

«Буквально сегодня утром подписал программу газификации области до 2025 года, внесли в документ серьёзные изменения - добавились населённые пункты», - ответил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, вопросами газификации региона он занимается совместно с сенатором Андреем Турчаком, и есть надежда, что при поддержке Совета Федерации Псковская область войдёт в число четырёх пилотных регионов по федеральной программе.

Депутат Оксана Лазарева обратилась к губернатору с вопросом о финансировании перевозок школьников на внеклассные мероприятия. По словам директора школы, денег на эти цели образовательным учреждениям не хватает. Первый вице-губернатор Вера Емельянова, которой Михаил Ведерников передал слово для ответа, доложила, что проблема подвоза школьников рассматривается в новом формате: изменится схема финансирования, что должно сказаться на качестве школьных перевозок.

«Этот вопрос детально обсудим в рамках работы согласительной комиссии», - предложила вице-губернатор.

В завершение встречи спикер областного Собрания Александр Котов вновь вернулся к теме ЖКХ.

«Сначала хочу поблагодарить, что была решена давняя проблема по задолженности бюджета перед предприятиями ЖКХ – сейчас субсидии выплачиваются своевременно. Но ситуация в отрасли проблемная. 9 предприятий ЖКХ находятся в предбанкротном состоянии, и тенденция по банкротствам печальная. Если предприятия не выходят на процедуру банкротства, это может привести либо к невозвратным долгам, либо к субсидиарной ответственности муниципалитетов, которые из своего бюджета оплачивают их обязательства, и такие примеры в некоторых районах уже есть», - сказал спикер.

Александр Котов предложил разработать антикризисный план действий. «Чтобы люди, которые работают на предприятиях ЖКХ, чувствовали, что они не отставлены один на один с проблемой, потому что ситуация, в которой они оказались, это не результат их неэффективной работы, а во многом следствие тарифной политики», - подчеркнул Александр Котов.

Губернатор полностью поддержал позицию спикера. Михаил Ведерников сказал, что профильному вице-губернатору уже поставлена задача презентовать концепцию реформирования системы ЖКХ, и пригласил депутатов к её обсуждению.

В заключение встречи с фракцией «Единая Россия» прозвучала ещё одна просьба от депутатов – Виктор Антонов сказал о необходимости открытия на базе областной клинической больницы дополнительной лаборатории для сокращения сроков тестирования пациентов на ковид, что позволит увеличить объём плановой медицинской помощи.

Губернатор проинформировал депутатов, что регион уже закупил дополнительное лабораторное оборудование и пообещал проработать этот вопрос.

Фракция «Единая Россия» заявила о готовности поддержать проект областного бюджета.