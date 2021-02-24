Общество

Охоту на волка хотят сделать более выгодной в Псковской области

Увеличить квоты на добычу парнокопытных тем охотникам, кто добыл от двух и более волков, предложили в Псковской области. Соответствующий проект закона представил сегодня, 24 февраля, один из его авторов, лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК и природопользованию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Антон Минаков обратил внимание, что в Псковской области сложилась тяжелая ситуация с популяцией волков, которые все чаще стали заходить в населенные пункты и представляют реальную угрозу для местных жителей. «Популяция волков растет. Загаженные мусором леса привели к тому, что волки перестали бояться человека и заходят в населенные пункты. Были даже случаи выхода волков на детские площадки», - отметил он.

Антон Минаков обратил внимание, что компенсация – 10 тысяч рублей за волка – даже не покрывает затрат на утилизацию животного. В связи с этим он предлагает увеличить процент квот на добычу парнокопытных тем, кто добыл от двух и более волков.

«Сами охотники поддерживают такую законодательную инициативу. Законопроект разработан совместно с областным обществом охотников и рыболов. Я встречался и с региональным комитетом по природоохране. Там меня попросили подождать федерального закона. Но я ждал больше полугода, а он постоянно отодвигается. Кроме того, я выяснил, что эту инициативу обсуждают уже полтора года. Сколько можно кормить завтраками?» - сказал он.

С критикой законопроекта выступил заместитель председателя в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов. «Как вы можете гарантировать получение квот охотникам, которые добыли от двух и более волков. У нас квоты уже распределены до августа. И как быть с теми районами, например, с Палкинским, где волки есть, а лося нет?» - поинтересовался он.

Также эксперт высказал сомнение, что представленный проект закона способен защитить интересы местных охотников или увеличить количество охотников, добывающих именно волка. «Дело не в компенсации, а в профессионализме охотника. Первый встречный на эту охоту не пойдет», - заметил он.

Антон Минаков в ответ заверил, что готов доработать проект закона. Даже если его не примут на ближайшей сессии, он готов внести его в региональный парламент снова.

Коллегу-депутата поддержал председатель парламентского комитета Андрей Козлов («Единая Россия»): «Разумное решение – принять в первом чтении. Это проблема не только нашего региона, поэтому вопрос обсуждается и на федеральном уровне».

«Данный законопроект действительно не уникален. Соседи в Новгородской области, в Карелии приняли аналогичные проекты законов, тоже возникали вопросы по льготам, но там комитеты справляются», - добавил Антон Минаков.

На парламентской комитете депутаты поддержали решение о том, чтобы рекомендовать принять проект закона в первом чтении на завтрашней сессии регионального заксобрания.