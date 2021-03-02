Общество

В чем правда, князь?

Лазерные шоу, интерактивные выставки, фестивали и сотни памятников прекрасных чредой из вод выходят ясных... Знал бы князь Александр Невский, что спустя 800 лет потомки будут с такой помпой отмечать его день рождения, или днюху, как сейчас изволят выражаться подростки, подивился бы эдакому размаху: Древней Руси и не снилось.

Праздников много не бывает, тем более если под них выделяются деньги на долгожданные ремонты и прочую «культурку». Но, как это часто бывает, в масштабных планах иногда теряются какие-то детали. В Пскове, например, много важного сделают, но про некоторые «мелочи» забыли...

Не до музея

Президентский указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского был подписан 24 июня 2014 года. Этот документ дал надежду многим, кто так или иначе связан с увековечиванием памяти о подвигах великого полководца. В Пскове, в первую очередь, - клиру и приходу храма Александра Невского. Думается, любой горожанин знает этот воинский храм и его легендарного настоятеля - отца Олега Тэора, благодаря энтузиазму которого здесь и окормлением военнослужащих занимаются, и широкую благотворительную и просветительскую миссию выполняют, и сохраняют свидетельства о подвиге псковских десантников 6-й роты, чьи имена золотыми буквами вписаны в боевую историю нашей страны.

И вот - радостная новость: в храме Александра Невского 14 марта начинается капитальный ремонт. До 1 сентября 2021 года здесь проведут работы по замене электросетей, прокладке коммуникаций, штукатурно-малярные работы. Затем перейдут к оформлению внутреннего убранства храма. 1 марта Псковской епархией объявлена процедура по выбору подрядной организации на выполнение эскизного проекта.

При этом, как отмечается на официальном сайте епархии, возведение иконостаса и сооружение киотов, роспись храма и реставрация церковной утвари, а также другие работы по преображению храма «требуют немалых средств». Оформление внутреннего убранства осуществляется исключительно на пожертвования прихожан храма и неравнодушных христиан - номер счета есть на портале митрополии.

Сложнее ситуация с воскресной школой, Музеем боевой славы и культурно-просветительским центром, которые на протяжении долгих лет ютятся в небольшом деревянном доме по улице Горького, через дорогу от храма. Здание давно не ремонтировалось, любой ливень - угроза для многочисленных экспонатов, документов, книг и икон, которые здесь хранятся.

В свое время приходу храма Невского городом были переданы в пользование два здания казарм Омского полка (ул. Мирная, 4 и 9/13). После ремонта именно сюда и планировали переместить музей и центр. Однако работы затянулись: здания находились в неудовлетворительном состоянии, к тому же они являются объектами культурного наследия, что автоматически удорожало стоимость проектирования и ремонта.

Смотрите также Ветхая вечность: уникальные книги и экспонаты музея храма Александра Невского могут уйти в небытие

В настоящее время в доме №4 выполнено около 15% всех необходимых работ, во втором здании - порядка 10%. При этом проектная документация уже устарела и нуждается в корректировке и повторной экспертизе. Как говорят в комитете по охране ОКН Псковской области, для этого потребуется около 5 млн рублей. Стоимость завершения ремонтных и реставрационных работ в разы выше: около 150 млн рублей. Конечно, сложно представить, что провинциальный храм в силах собрать такую сумму.

Председатель регионального органа охраны Вадим Нэдик, отвечая на запрос председателя Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамары Вересовой, пытавшейся неоднократно привлечь внимание к существующей проблеме, дал официальный ответ: «В настоящее время финансовые возможности администрации Псковской области ограничены, и завершение ремонтных и реставрационных работ с приспособлением объектов для современного использования за счет средств областного бюджета не представляется возможным». Нельзя рассчитывать и на федеральное финансирование, которое выделяется лишь в тех случаях, когда идет о памятниках, находящихся в федеральной собственности.

Кстати

В рамках празднования юбилея будет отреставрирован и храм Михаила Архангела в Кобыльем Городище. Финансирование, как и в случае с храмом Александра Невского, идет по линии Минкульта. Судя по данным Государственной историко-культурной экспертизы, датированной мартом прошлого года, «общее состояние памятника можно охарактеризовать как ограниченно работоспособное, местами как недопустимое. Данная ситуация связана в первую очередь с состоянием конструкций стен и цоколя, обводнением паводковыми водами фундаментов, поражением гнилью деревянных конструкций полов и перекрытий».

Он же памятник!

Еще один масштабный проект, который планируется реализовать на Псковщине в рамках широкого празднования юбилея Александра Невского, - возведение монумента в честь дружины Александра Невского и сражения на Чудском озере. Причем не где-нибудь - а прямо в водах этого самого озера.

Смотрите также Монумент Александру Невскому установят в водах Чудского озера в 2021 году

Грандиозная идея принадлежит митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, ее активно поддержал и губернатор региона. Даже макет представили на всеобщее обозрение: Невский сотоварищи попирает щиты и мечи поверженных псов-рыцарей, а над головами русского воинства реют хоругви - Спас, Богородица и святой Георгий. Смотрится весьма динамично. Но все же пока говорить о том, как именно будет выглядеть монумент, рано: прием заявок на лучший архитектурный проект мемориального комплекса «Князь Александр Невский» стартовал 1 февраля. Пока новостей больше никаких.

Замысел вызвал большой резонанс у псковичей. Одни приняли на ура, другие засомневались в целесообразности возведения эдакой махины в стороне от основных дорог, третьи пришли к мысли «эти бы деньги да на развитие сельского хозяйства пустить»... Многие заговорили о том, что прежде чем возводить новые памятники, неплохо было бы на старые внимание обратить, имея в виду монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.

Во-первых, сам памятник нуждается в противоаварийных работах. Достаточно вспомнить декабрь 2019 года, когда вследствие неблагоприятных погодных условий, сильными порывами ветра было сорвано навершие флагштока среднего ряда вымпелов. Тогда успели силами Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области все поправить. Противоаварийные работы будут проведены на памятнике и к лету 2021 года: по личному распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета на это выделено 1 млн 240 тыс. рублей. В настоящий момент готовятся все необходимые документы, дальше - очередь за профессионалами.

Вторая проблема связана с благоустройством территории рядом с монументом и вокруг него. Памятник стоит на балансе Псковского района, у которого попросту нет средств на то, чтобы закупить современные скамейки и урны, организовать регулярный вывоз мусора, отремонтировать подъезды к монументу, оборудовать туалет, наладить подсветку.

Фото: Юлия Таникова, ведерников.рф

Вот, например, что туристы пишут о мемориале не далее как в январе этого года: «Сам памятник поражает. Красивый, огромный, величественный. Любовались им больше часа. Но дорога к нему что-то с чем-то! Стоит на отшибе, ну это ничего, ну облагородьте вы территорию вокруг. Это памятник точно заслуживает, чтобы его увидел каждый, но из-за неудобного расположения некоторые не поедут».

Между тем, еще 30 лет назад был разработан проект благоустройства территории рядом с памятником. Он состоял из внутреннего и внешнего кругов пешеходных дорожек, связанных между собой. Реализован был только первый этап. Летом прошлого года районные власти опубликовали на сайте муниципалитета проект благоустройства, обратившись к местным жителям с просьбой принять участие в его обсуждении.

К вопросу вернулись в сентябре 2020 года: в администрации области прошло рабочее совещание по вопросу комплексного благоустройства территории вокруг памятника. Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская отметила, что среди архитекторов есть те, кто готов разработать дизайн-проект на безвозмездной основе. «Необходимо сделать такой объект, чтобы он стал украшением Псковской области», - отметил на встрече замгубернатора Василий Осипов.

Смотрите также Благоустройство территории вокруг памятника на горе Соколихе планируют власти

Позже осенью Псковский район отчитался о том, что аукционная документация для заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по реставрации благоустройству памятника «Ледовое побоище» подготовлена. Однако из-за высокой стоимости разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия, возникла необходимость внести изменения в бюджет МО «Псковский район», в связи с этим срок размещения закупки перенесен на январь-февраль 2021 года.

Кстати

10 декабря 2020 года администрацией Псковского района был объявлен электронный аукцион на обслуживание памятника «Ледовое побоище». Стоимость - 1 158 000 рублей. Электронный аукцион признан несостоявшимся: в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. В итоге контракт сроком до 24 января 2022 года был заключен с единственным участником торгов - ООО «Гепард». Согласно данным СПАРК, основной вид деятельности организации по ОКВЭД - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Дополнительные виды - производство пиломатериалов...

Официально днем рождения святого благоверного князя Александра Невского считается 13 мая. Есть еще несколько важных дат: 12 сентября - День перенесения мощей святого благоверного князя (в Петербурге на эту дату запланирован крестный ход и празднование на площади Александра Невского). Завершающим событием юбилейных торжеств станет день памяти святого благоверного князя 6 декабря 2021 года.

Так что у Псковского региона еще есть время для того, чтобы расставить приоритеты и в память о великом полководце сделать что-то действительно важное и необходимое. Юбилей пройдет, а нам здесь еще жить.

Елена Никитина