Общество

Благоустройство территории вокруг памятника на горе Соколихе планируют власти

Благоустройство территории вокруг монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе планируют власти. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во вторник, 8 сентября, провел рабочее совещание по вопросу комплексного благоустройства территории вокруг памятника Александру Невскому, который располагается на горе Соколиха в Псковском районе. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, представители ряда управлений и комитетов региональной администрации, а также руководство муниципалитета.

Василий Осипов, открывая совещание, отметил, что порядка 30 лет назад уже был разработан проект благоустройства территории рядом с памятником. Он состоял из внутреннего и внешнего кругов пешеходных дорожек, связанных между собой. Реализован был только первый этап благоустройства. Заместитель губернатора предложил оттолкнуться от этого проекта в рамках создания современного концепта развития территории.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская отметила, что среди архитекторов есть те, кто готов разработать дизайн-проект на безвозмездной основе. При этом она обратила внимание на необходимость указания точных границ благоустройства, потому что часть земель вокруг горы принадлежат местному сельхозпредприятию.

В свою очередь Нинель Салагаева отметила, что администрация региона проработает вопрос замены используемых для сельскохозяйственных целей земель в том случае, если этого потребует проект.

Василий Осипов подчеркнул, что в таком случае итоговый дизайн-проект необходимо привязать к ключевым точкам на местности и использовать необходимое количество пространства. Муниципалитету вице-губернатор поручил заранее проработать вопрос выделения средств для подготовки проектно-сметной документации, чтобы в следующем году появилась возможность претендовать на федеральное финансирование в рамках национальных проектов.

«Необходимо сделать такой объект, чтобы он стал украшением Псковской области», — отметил в завершение рабочего совещания Василий Осипов.

Вопрос комплексного благоустройства территории вокруг памятника Александра Невского на горе Соколиха прорабатывается по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.