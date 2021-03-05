Общество

53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 8 марта, в Псковской области зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией при 30 выздоровевших. Актуальную статистику по COVID-19 в регионе на своей Instagram-странице опубликовал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в действующих очагах новых случаев не выявлено. 4 вспышки остаются под контролем Роспотребнадзора.

Согласно представленным Михаилом Ведерниковым данным, всего с начала пандемии в Псковской области проведено 288 970 исследований на COVID-19, из них 830 за минувшие сутки.

Количество подтвержденных случаев с начала наблюдений достигло 32 797, а выздоровевших – 217 65. Умерло 184 человека.

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Наибольшее количество случаев заболевания за 8 марта выявлено в Пскове (+16) и в Великих Луках (+10). При этом в 14 районах Псковской области за сутки не зарегистрировано ни одного нового заболевшего.