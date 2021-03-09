Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Как будет развиваться мобильная сеть в Псковской области

В среду, 10 марта, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию с председателем регионального управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денисом Матвеевым о развитии сети мобильной связи в регионе.

По итогам визита в Псковскую область премьер-министр России Михаил Мишустин сделал несколько важных поручений. В частности, Минцифры в рамках оказания универсальных услуг связи в 2021 году должно обеспечить установку базовых станций в 10 населенных пунктах региона.

Также к 1 апреля Министерству предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью малонаселенных пунктов, где проживает от 20 до 100 человек. Соответствующая просьба была озвучена на встрече премьер-министра с общественностью на территории социального городка.

Подробнее о планах по развитии сети мобильной связи в Псковской области расскажет спикер пресс-конференции.

Дата проведения: 10 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

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