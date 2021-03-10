Общество

Храм в Мелетово передан в собственность Никандровой пустыни

Храм Святой Троицы - справа на фото

Здание храма Святой Троицы в деревне Мелетово Псковского района передано в собственность Свято-Благовещенского Никандровского мужского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Напомним, на протяжении многих лет храм оставался «бесхозным»: его не взял на баланс ни один из возможных пользователей. Вопрос о дальнейшей судьбе этого храма неоднократно поднимали псковские общественники, однако он так и оставался нерешенным.

Смотрите также В церкви святой Троицы в Мелетово обвалился карниз. ВИДЕО

Подвижки в ситуации стали заметны в прошлом году, когда появилась инициатива о передаче храма в пользование Никандровского монастыря. В настоящее время завершаются процедуры, связанные с оформлением всех необходимых документов, отметили в епархии. В дальнейшем планируется включение храма в списки объектов, нуждающихся в реставрации, которые направляются на согласование в Министерство культуры РФ.

Добавим, что храм Святой Троицы в псевдорусском стиле с элементами модерна был построен на средства, собранные прихожанами Успенской церкви в Мелетово. В 1914 году церковь была освящена. Закрыта не позже 1930-х годов. Решением облисполкома от 12 мая 1964 года религиозная община Троицкой церкви снята с регистрации, храм закрыт. К 1990-м годам храм был в тяжелом состоянии.

В 2000-х церковь передана общине верующих, сейчас церковь находится в стадии восстановления. В 2018 году Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник разработал проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы, который предполагал создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации намечены на 2018-2024 годы.

В 2019-2020 году в храме Успения в Мелетово велись активные реставрационные работы. В настоящее время они временно приостановлены в связи с зимним сезоном. После наступления благоприятной погоды работы будут возобновлены.