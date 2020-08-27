Туризм

Что же будет с Троицей и с нами

Ежедневно в Пскове проходят сотни экскурсий. Но такая, как состоялась вчера, на макете Псковского Кремля, - из разряда единственных и неповторимых. Все дело в экскурсоводе - хотя Тамару Шулакову хочется назвать прежде всего интереснейшим рассказчиком, талантливейшим искусствоведом, краеведом, историком. О ее лекциях и экскурсиях ходят легенды, причем не только в Пскове, но и далеко за его пределами. Так, как рассказывает она, не рассказывает больше никто. Примечательно, что свою эксклюзивную экскурсию она посвятила именно псковскому осмыслению Троицы.

Великий маленький город

Главной целью встречи Тамара Васильевна назвала желание «как-то повлиять на ситуацию», имея в виду и нынешнее состояние туротрасли Псковской области, и практику экскурсионной подачи Пскова, и плачевную участь знаковых памятников в регионе. Круг гостей был соответствующим: представители музейного и экскурсионного сообщества, а также комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Пересказывать услышанное - занятие неблагодарное: это как описывать песню, из которой, как известно, слов не выкинешь. Тем более что экскурсоводы, присутствовавшие на встрече, усердно конспектировали все услышанное, так что есть надежда, что все факты, изложенные Тамарой Шулаковой, перекочуют в новые прогулки псковских гидов с туристами. Но опорные моменты, необходимые для понимания проблематики, все же возьмем на себя смелость протранслировать здесь.

По мнению Тамары Васильевны, Псков интересен в своем древнерусском, домосковском звучаниии. По сути, это всего полтора столетия - период с 1348 по 1510 год. Близость к границе, постоянная военная угроза, веками формирующийся уклад жизни, экономические и культурные связи - все это сформировало Вольный Стольный Господин Псков - «Дом святой Троицы» с его самобытными демократическими традициями и особенностями архитектурных и живописных традиций.

Апофеозом псковского градостроительства становится осмысление и созидание Пскова не только как христианского города, а как единственной земной Обители Бога - «Дома Святой Троицы». Столичный центр вечевой Псковской земли был создан в результате великих прозрений и огромных трудов творческим гением мастера Кирилла и всего псковского народа. Источником же вдохновения для создания Троицкого чуда и его моделью стало видение престола Божьего, изложенного в Апокалипсисе Иоанна Богослова.

Макет Псковского Кремля неслучайно пользуется неослабевающим интересом у туристов, приезжающих в наш город. Созданный по проекту академика архитектуры Геннадия Яковлевича Мокеева, он являет собой зримое воплощение идеи церкви соборной как образа и подобия «горнего Иерусалима», небесного дома Святой Троицы. Почему у Троицкого собора прежде была одна глава, почему на псковских иконах Троицы все фигуры находятся на одном уровне, в чем уникальность Крома - ответы на эти и другие вопросы есть здесь, на втором этаже колокольни Псковского Кремля (частично информацию можно найти в одной из статей Тамары Шулаковой, опубликованной на портале «Псковиана»).

Фрески - всем

Другой важнейший для понимания мировосприятия и бытия псковичей (шире - человека Древней Руси) опорный пункт на нашей земле, по мысли искусствоведа, - Мелетово. «Классический, неискажённый образец средневековой архитектуры середины XV века с элементами уникальной живописи», как пишет вездесущая Википедия.

Еще в 2018 году губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было поручено создать здесь, в 46 км от Пскова, новый объект туристического показа. Однако скажем откровенно: ездят ли сегодня туда гости Псковщины? Вообще - знают ли они о том, что у них под носом, в получасе езды на машине, находится «совершенно исключительный по своим художественным качествам» памятник культуры (определение гендиректора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря Дмитрия Сергеева)?

С точки зрения Тамары Шулаковой, проблема решается комплексно: необходим пиар, создание должной инфраструктуры, концепции и - удобного информационно-туристского центра. Его функции может взять на себя первый в Псковской области культурно-просветительский, историко-краеведческий Центр, который с 2015 году функционирует по дороге в Мелетово, в центре волости, в деревне Карамышево.

Более того - этот центр может на некоторое время снять вопрос о необходимости создания в Пскове музея фресок: в последнее время центр в Карамышево, помимо прочих замечательных подлинно музейных предметов историко-этнографического типа, пополнился несколькими авторскими копиями фресок Мелетова, выполненных выдающимися современными художниками. Там есть уникальная картограмма (масштабная развертка общего вида фресковой росписи ц. Успения Богородицы), великолепные фотографии Мелетовского храма из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, передавшего их главе волости Татьяне Павловой летом 2017 года в качестве дара Карамышевскому ИТЦ.

Но прежде чем везти в Мелетово туристов, надо привести в порядок расположенные там храмы - Успения Божией матери и Святой Троицы. Если к судьбе первого общественности удалось привлечь внимание - сейчас там в разгаре реставрационные работы, то участь второго печальна. Храм, построенный в честь важнейшего для Псковской земли церковного символа и праздника, находится в аварийном состоянии. Недавно Псковская лента Новостей рассказывала о том, что в церкви произошло обрушение входного портала - слава Богу, обошлось без жертв.

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Главной жертвой здесь становится памятник, который пока даже никому не принадлежит: насколько нам известно, храм не взят на баланс ни музеем, ни Церковью, а значит, заботиться о нем попросту некому.

Памятники миллионов

В контексте смысловой значимости Троицы для Псковской земли разрушается не просто рядовой храм в псковской деревушке - разрушается один из оплотов веры, ведь Троицкие храмы расположены в нашей области крестом: в Пскове (центр), Доможирке, Себеже, Мелетово... Защищая и храня псковичей до скончания веков.

Сейчас, судя по всему, пришло время псковичам защитить и сохранить свои святыни. К счастью, в последнее время эта проблема объединила вокруг себя не только неравнодушных общественников, искусствоведов и музейщиков, но и федеральные и областные власти, а также представителей РПЦ, в том числе митрополита Псковского и Порховского Тихона, который возглавляет Патриарший совет по культуре.

В частности, в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» будет приведен в порядок Троицкий собор - известно, что его состояние близко к аварийному. Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Троицкий кафедральный собор с колокольней, XVII в., 1830 г.» (Псковская область, г. Псков, Кремль, д.3) (первоочередные и противоаварийные работы). Победителя тендера объявят 2 сентября.

Будущий подрядчик до ноября 2021 года должен будет провести археологические работы, расчистку территории, укрепить фундамент и обустроить отмостку и временные поддерживающие конструкции. Стартовая цена контракта составляет около двадцати двух миллионов рублей.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, противоаварийные работы будут проведены в будущем году и на храме святой Троциы в Мелетово. При наличии средств, возможно, будет осуществлен и более серьезный спектр работ.

Особая роль Пскова, Псковской Троицы с веками не рассеялась в народной памяти. Она ощущается по-прежнему эмоционально и живо. В этом, наверное, и заключена великая тайна нашего города. Говоря языком современного пиара, бренд и концепция.

И от нас сегодня зависит, смогут ли наши потомки спустя сто, двести, триста лет написать такие же пронзительные строки, как, например, исторический романист и журналист русской эмиграции Иван Лукаш в прошлом веке: «Когда заря скоро идет там косыми, румяными крыльями по улицам, окатывает окна и крыши, ало дрожит на стеклах фонаря, когда летят туда крылатые синие тени, от Изборска, от древних славянских городищ, может быть, к тебе, Псков, на русскую землю, долетит с зарей и моя тень, и дыхание, и стук сердца… Парит белая Троица <…>. Парит в небе белый Псков, Россия небесная, Россия непогасимая…».

Елена Никитина