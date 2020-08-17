Культура

В церкви святой Троицы в Мелетово обвалился карниз. ВИДЕО

В церкви святой Троицы в Мелетово, построенной в начале XX века, обвалилась левая часть северного карниза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник участка подрядной организации ООО «Анфилада», которая в настоящее время выполняет работы по реставрации расположенного рядом храма Успения Божией матери, являющегося памятником федерального значения.

Видео предоставлено начальником участка реставрационных работ

Строительно-реставрационная площадка огорожена. Но, как рассказал представитель подрядчика, чудом обошлось без жертв: буквально за несколько минут до обрушения рабочие ушли «на перекур».

Добавим, что храм святой Троицы в псевдорусском стиле с элементами модерна был построен на средства, собранные прихожанами Успенской церкви. В 1914 году церковь была освящена. Закрыта не позже 1930-х годов. В 1944 году здесь служил священник Дисидерий Дмитриевич Бойцов, являвшийся участником Псковской православной миссии.

Решением облисполкома от 12 мая 1964 года религиозная община Троицкой церкви снята с регистрации, храм закрыт. К 1990-м годам храм был в тяжелом состоянии.

В 2000-х церковь передана общине верующих, сейчас церковь находится в стадии восстановления. В связи с малолюдностью окрестных населенных пунктов службы в храме бывают пока только в большие церковные праздники.

В настоящее время церковь является «бесхозной»: ее не взял на баланс ни один из возможных пользователей. Вопрос о дальнейшей судьбе данного храма неоднократно поднимался псковскими общественниками, однако так и остался нерешенным.