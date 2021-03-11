Общество

Стать чиновниками хотели бы 37% россиян

Стать чиновниками хотели бы 37% россиян. 44% против работы на государственной службе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34% соответственно, показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих трудиться на госслужбе — среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).

В то время как Госдума обсуждает законопроект об освобождении чиновников от наказания за «непредумышленную» коррупцию, по сравнению с аналогичным исследованием 2018 года, количество желающих стать чиновниками снизилось во всех профессиональных группах, особенно сильно среди системных администраторов и программистов (в 3 раза).

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего чаще всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй житель Воронежа и Самары (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани (26%), Уфы и Новосибирска (по 32%).