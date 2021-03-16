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Общество

Аэропонт «Псков»

16.03.2021 12:14|ПсковКомментариев: 0

Если долго смотреть на псковское небо, можно увидеть, как в нем большими стаями собираются крылатые суперджеты из Москвы, Петербурга, Калининграда, Минвод, Анапы, Симферополя, Минска и Риги. А если долго сидеть в здании псковского аэропорта, можно отморозиться и увидеть трогательно одинокого дворника с лопатой, расчищающего снег со взлетно-посадочной полосы. Просто это Ольгинский хаб - весь такой противоречивый, весь такой внезапный...

 

Back in the USSR

Псковский аэропорт никого не оставляет равнодушным. Сотни отзывов в соцсетях объединяет впечатление, что «аэропорт в Пскове выглядит как музей советской эпохи, при этом являясь действующим».

Для одних это несомненный плюс: в тихом провинциальном аэропорте нет суеты и толчеи, попасть на самолет можно, даже опоздав на регистрацию, - пока пилот не поднял машину в небо, вы можете буквально впрыгнуть в свой последний шанс. Умиляет многих и местная котолюбивость: в здании аэропорта можно заметить не только мисочки с кормом, но и представителей семейства кошачьих собственной персоной.

Находятся и те, кто ностальгирует на старинные расписания и умиляется написанным от руки посадочным талонам. Однако большинство пассажиров все же не поддаются очарованию ушедшей эпохи, с завидным упорством требуя комфорта, тепла и работающих туалетов.

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«Зимой в зале ожидания холодно, если рейс задержат, то ждать крайне некомфортно (особенно с детьми). В зале при входе мало кресел, когда ждал информацию о рейсе, негде было присесть, кроме как на батарею у окон (хоть не так холодно было). Кафе-столовая так и манила красивыми картинками и приятными ценами, но увы, в субботу оно не работало. А вот то, что до самолета шли пешком, считаю как раз удобным. Заталкиваться в автобус, чтобы проехать 80 метров, было бы лишней тратой времени», - такой отзыв о маленьком, но гордом аэропорте оставил на Яндексе Александр С.

А вот февральские впечатления Михаила Кузнецова: «Если в двух словах, то «назад в прошлое». Ощущение, что вернулся в Советский Союз, и по декорациям, и по отношению к тебе «досмотрщиц». На сайте аэропорта до сих пор висит расписание, согласно которому рабочий день начинается в 8 утра. И ты находишься в недоумении, как быть, если у тебя вылет в 8 утра, а до этого нужно пройти регистрацию, досмотр, посадку. И телефоны аэропорта, на которые не дозвониться. В общем не для слабонервных. А с другой стороны хорошо, что есть хоть такой. Лучше за час долететь, чем 11 часов ехать».

Псков готов

Впрочем, за час долетают не все. Вот, например, комментарий на Инстаграм-странице авиакомпании «Руслайн» жительницы Пскова @mrs.anna.n, которая рассчитывала на спокойный отпуск, но была поставлена перед фактом переноса нужного ей рейса со вторника на пятницу (!): «Рейсы Псков-Калининград, Калининград-Псков. Постоянно задерживают или просто отменяют, без объяснения причин, без извинений».

Представители авиакомпании отреагировали на жалобу: «Сбои в расписании, которые могут приводить к задержкам, могут происходить у любой авиакомпании. На такие сбои часто влияют неблагоприятные метеоусловия, технические причины, работа служб аэропорта вылета/прилета. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы отправить самолет в рейс согласно расписанию. Тем не менее, мы очень внимательно относимся к соблюдению всех регламентов по безопасности полетов и ставим безопасность пассажиров первым приоритетом». Псковичке пообещали провести внутреннюю проверку и извинились за причиненные неудобства. «Лучше добросовестно работайте!» - отрезала @mrs.anna.n.

Предыдущий печальный опыт не остановил псковичку Светлану Ярлыковскую: она почитала оптимистичные посты в соцсетях, рекламу и решила попробовать еще раз. В итоге разместила на Фейсбуке пост с хэштэгом #большеникогда: рейс Псков-Калининград, на который она купила билеты, отправился в путь лишь спустя сутки. По мнению девушки, вина лежит в равной степени на авиакомпании «Руслайн» и на аэропорте. В беседе с корреспондентом она рассказала, что время вылета сдвигалось трижды. Приехав в аэропорт, пассажиры узнали, что самолет только-только вылетел из Кавказских Минеральных Вод, а значит, ждать его в Пскове еще как минимум часа три.

«Отопления нет, инфраструктуры нет, - поделилась впечатлениями Светлана. - Ладно еще мы: приехали, оставили вещи и поехали в ресторан посидеть. Родственники привезли женщину в возрасте и оставили ее, а там холодно. На улице теплее. Представитель авиакомпании вышел, гордо сообщил, что по правилам каких-то там услуг нам положена при задержке рейса одна бутылочка воды, что вызвало, извините меня, смех - в такую холодину. Потом они пообещали горячее питание. Но дело в том, что не срабатывает именно сама система. Девочки в аэропорту точно так же не владеют полной информацией».

Сначала пассажиров предупредили, чтобы они не покидали здание аэропорта и готовились к вылету, но позже уведомили, что самолет развернули и посадили в Пулково. После СМС о том, что вылет перенесен на следующий день, Светлана вернулась домой. Все планы пошли коту под хвост: в Калининграде собирались праздновать день рождения, был заказан отель, ресторан...

В комментарии на официальном Telegram-канале Псковской области отмечалось, что самолет, который с задержкой вылетел из Минеральных Вод, не смог приземлиться в псковском аэропорту из-за погодных условий: сильного бокового ветра порывами до 23 м/с, метели и плохой видимости. Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково. Гендиректор  аэропорта Артем Тарасов подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса была готова к приему самолётов.

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Улетный бизнес

«Мягко говоря, это полное разочарование, - говорит Светлана. - У меня был вылет по семейным делам. А если спроецировать ситуацию в профессиональную деятельность? Приглашать экспертов, спикеров... Это уже второй рейс, который не долетел до Пскова. Тремя днями ранее была такая же ситуация. Знакомые на январских праздниках не могли вылететь - тоже полтора дня ждали. Лучше бы совсем ничего не было, чем вот так».

Действительно, неразбериха с расписанием не лучшим образом сказывается на экономике региона. Согласитесь, опоздание на деловую встречу - не лучший способ знакомиться с потенциальными инвесторами или партнерами. А отмена договоренностей вообще чревата финансовыми потерями. «Развитие туризма при таком авиасообщении совершенно невозможно - это я могу сказать 100%-но на примере своей компании, - объясняет директор «Атмосферы путешествий» Александра Лебедева. - Как только были поставлены рейсы, сразу же нами были рассчитаны туры. Пару раз мы попали в неприятную ситуацию в связи с отменой рейсов. Клиенты, конечно же, не виноваты, но также в этом не виноваты и отели, и мы, в общем-то уже получившие деньги». В результате туркомпания была вынуждена снять свои программы и распрощаться с мечтой о развитии внутреннего туризма: вряд ли можно назвать бизнесом отсутствие гарантий.

Столкнулся с проблемами псковского аэропорта и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. По его словам, в декабре ему пришлось ночевать в Москве: самолет должен был прибыть в Псков в полночь, но по факту в городе он оказался только к полудню. По мнению бизнес-омбудсмена, основная ответственность за подобные задержки лежит все же на псковском аэропорте, который находится в «банкротном состоянии». «Нет возможности у них очищать взлетные полосы, - констатирует Аркадий Мурылев. - Я думаю, снежная погода у нас закончится, и к следующему осенне-зимнему периоду аэропорт заработает в полную силу, и это никак не повлияет на туристическую логистику».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, рассказывая о задержках рейсов в Пскове, которые и ему доводилось испытывать на себе, напоминает: аэропорт имени княгини Ольги - совместного базирования. «Бетонные взлетные полосы принадлежат нашему военному аэропорту, поэтому очистку от снега, обслуживание проводит военный, а не гражданский персонал, - подчеркивает он. - В этом есть свои плюсы и минусы. Мне кажется, минусов, к сожалению, больше, так как идет полная зависимость от возможностей военных вовремя и качественно осуществлять свои задачи».

Владимир Зубов уверен: Псков может гордиться тем, что у него остался аэропорт. Этим не может похвастаться, например, наш сосед Господин Великий Новгород, где отсутствие авиасообщения существенно затрудняет процесс бизнес-коммуникаций. «Аэропорт - это обязательная составляющая инвест-климата региона, - считает он. - Его отсутствие сразу вызывает некое недоверие: а что же вы не смогли сохранить аэропорт или поддержать его в действующем состоянии? У нас это пока удается, несмотря на жесточайшие трудности, которые есть у данного предприятия».

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Меж тем, над Псковской областью все никак не сжалится погода: то ледяные дожди и снегопады, то циклон «Таня», то согретые Гольфстримом воздушные массы, то вялотекущая весна... Никакой стабильности. Некоторые горячие головы могут даже решить, что наш регион пал жертвой климатических экспериментов. Кстати, вполне логичное объяснение завидному постоянству переносов рейсов в псковском аэропорте.

Но если на природу никто повлиять не может, то пенять на погодные казусы в разговоре о модернизации здания псковского аэропорта несерьезно. Не говоря уже об элементарном косметическом ремонте. Вероятно, можно отладить и многие технические вопросы, в том числе связанные с доставкой багажа и выдачей посадочных талонов. Репутация дороже.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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