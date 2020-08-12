Псковский аэропорт: Ваш рейс в светлое будущее задерживается

Периодически мы видим какие-то позитивные новости, связанные с «Псковавиа»: то директор расскажет, как замечательно на предприятии соблюдаются карантинные меры, то какие-то литературные конкурсы проводятся под эгидой авиакомпании… Со стороны даже может показаться, что все хорошо. Но на самом деле все очень плохо, ведь «Псковавиа» - банкрот. Агонию местного авиапредприятия очень долго продлевали спорными управленческими решениями, но диагноз поставлен уже давно - пациент мертв. Как авиаперевозчик - года два уж точно.
Но в аэропорте Пскова жизнь еще как будто теплится. Возобновляются авиарейсы, анонсируются работы по реконструкции, строятся какие-то прожекты. Поэтому никто не удивился, когда в мае аэропортовый комплекс по сути вывели из состава «Псковавиа», выделив в новую компанию - «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга». Да и чему тут удивляться, если еще в июне 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил, что «Псковавиа» могут разделить на две компании, и одна из них как раз будет заниматься аэровокзальным комплексом - обслуживанием на земле.
Однако создавалось новое юрлицо как-то странно. Сначала организовали некое ООО «ПКВ», потом преобразовали в ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга», а затем у компании внезапно поменялся собственник - им стал региональный КУГИ - комитет по управлению государственным имуществом. Управленец тот еще, если вспомнить ту же историю с «Псковавиа».
История «Псковавиа» сложная и драматичная. Авиапредприятие долгое время выполняло регулярные пассажирские рейсы не только в Москву и Ленинград, но и в Симферополь, Киев, Минск и Петрозаводск, но в итоге все скатилось до перевозки кур (это не сарказм), чтобы хоть как-то сводить концы концами. В 2014 году уже так себе актив в виде псковской авиакомпании Росимущество передало региону.
«С передачей акций у региона появится возможность для привлечения инвестиций в модернизацию аэропортового комплекса. Это позволит предпринимать дальнейшие шаги по развитию предприятия, а также авиационных услуг в регионе и на территории Северо-Западного федерального округа», - говорили тогда власти. Но именно с тех пор все стремительно покатилось по наклонной - к серьезному и, к сожалению, фатальному кризису.
В конце 2016 года внеплановая проверка Росавиации показала такую задолженность авиапредприятия - перед аэропортами и перевозчиками - что стало очевидно: оно вошло в финансовый штопор, из которого уже вряд ли выкрутится. Так и вышло, в 2018 год «Псковавиа» вошла с арестованными счетами, а к марту того же года лишилась еще и сертификата эксплуатанта.
Даже у Псковской транспортной прокуратуры возникли претензии к «Псковавиа». После очередной проверки исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения безопасности полетов были выявлены нарушения.
Цыплятам пришлось искать нового перевозчика, ведь с тех пор компания лишь обслуживала аэропортовый комплекс (откуда осуществлялись с переменным успехом рейсы «Азимута» в Москву).
Хотя, надо признать, власти сначала попытались спасти все. Так возникла идея приватизировать, читай - продать, компанию целиком. То есть потенциальному инвестору предлагали приобрести не только аэропорт, но и взять на себя обязательства по обновлению авиапарка и финансовой подпитке солидными инвестициями. В определенный момент даже нашелся покупатель - в октябре 2018 года АО «Аэропорт Сиверский», дочернее предприятие «Евросиба», приобрела 75% акций псковского авиаперевозчика. Начальная цена акций составляла 49 млн руб. Победитель торгов даже предложил на 6 млн рублей больше.
Долгосрочную программу развития обещали! Но не взлетело. Приходится признать, что приватизация «Псковавиа», объявленная как основной метод спасения госпредприятия от банкротства, провалилась с треском. «Евросиб» расторг с администрацией Псковской области договор, потому что общего языка продавец и покупатель так и не нашли. Более того, все закончилось чуть ли не взаимными обвинениями в экономических преступлениях.
Да и флер у этой сделки был крайне специфический. Сначала арестовали вице-губернатора Псковской области и председателя совета директоров «Псковавиа» Александра Кузнецова, затем прогремел скандал с зампристава Петербурга Мариной Окрушко, на которую также завели уголовное дело. Причем если в первом случае речь идет, скорее, о совпадении, то во втором инкриминируется непосредственно посредничество во взятке и попытка ускорить процесс выставления арестованного имущества «Псковавиа» на торги.
Так или иначе спустя 9 месяцев мытарств все вернулось в исходное и весьма плачевное положение, а в ОАО «Псковавиа» началось долго откладываемое сокращение штата. Мера вынужденная и, увы, неизбежная. Во-первых, в связи с аннулированием летного сертификата, то есть невозможностью авиапарка компании подниматься в небо, необходимость в специалистах-летчиках, бортинженерах, стюардах, техниках исчезла полностью. Во-вторых, экономическое положение «Псковавиа» было уже таким, что задержки по выплатам зарплат стали обычным делом, а это крайне нервировало Трудовую инспекцию, и в конце концов все равно привело к ряду административных и даже уголовных дел.
Общий объем долга авиакомпании на тот момент превысил 400 миллионов рублей - сумма огромная, а для регионального бюджета - неподъемная. И все-таки несмотря на довольно отчаянное экономическое положение, банкротить компанию региональные власти еще летом прошлого года не собирались. «Стоит задача любыми законными средствами сохранить «Псковавиа», - по крайней мере, так комментировала ситуацию в августе 2019-го экономический вице-губернатор региона Нинель Салагаева.
Попытки найти такого отчаянного были. Так, Псковская область вместе с Ненецким автономным округом обсуждала возможность создать совместного авиаперевозчика, но, увы, дальше разговоров дело так и не дошло.
Поэтому нет ничего удивительного, что к концу прошлого года риторика властей все-таки изменилась. На декабрьской встрече с журналистами в рамках Второго псковского медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ясно понять, что принципиальная позиция региональной администрации состоит не в том, чтобы сохранить «Псковавиа», а сделать так, чтобы на полную мощность заработал псковский аэропорт.
Глава региона тогда четко обозначил: кризис «Псковавиа» от разрешения крайне далек, поскольку долги предприятия, похоже, не позволят ему взлететь уже никогда. А вот у аэропорта перспективы пока еще есть. Правда, областные власти рисовали какие-то уж совсем фантастические картины с нагрузкой по 120-130 тысяч пассажиров в год - якобы такой поток способен привлечь даже самого скептичного потенциального инвестора - но пока это все кажется какими-то радужными фантазиями. Особенно если учесть всю эту коронавирусную реальность сегодняшнего дня.
Вот и обращает внимание «Коммерсантъ», что для крупнейших аэропортовых холдингов, таких как «Новапорт», «Базэл Аэро», «Аэропорты регионов» и прочих, «Псковавиа» не представляет никакого интереса. Под пассажиропоток менее чем в 100 тысяч человек в год привлечь доход от неавиационной деятельности очень сложно, а с учетом долгов авиапредприятия, скорее всего, и невозможно.
Тем не менее, во всех этих разговорах была и вполне плотская часть - администрация Псковской области совместно с Минтрансом, к примеру, даже подготовила проектно-сметную документацию по приведению в порядок всех плоскостных сооружений в аэропорту. Эти работы обещают начать с 2021 года.
У «Псковавиа» дела действительно крайне плохи. По данным СПАРК, на плечах компании свыше 90 исполнительных производств на сумму почти в 78 млн рублей. 75 на сумму 26,5 млн рублей завершены. Чистый убыток за 2018 год превысил 122 млн рублей.
В июне Арбитражный суд Псковской области ввел процедуру наблюдения в отношении государственной авиакомпании. Суд также признал обоснованным требование кредиторов о банкротстве компании. И как удачно, накануне, в мае, на базе псковского аэропорта начала работать новая компания - ООО «Международный аэропорт «Княгиня Ольга», принадлежащая изначально некой Оксане Веткиной. И как это все красиво совпало с историей с переименованием аэропорта! Прямо все звезды сошлись.
Однако, согласно выписке из ЕГРЮЛ, на данный момент учредителем общества является Псковская область и стопроцентная доля в уставном капитале ООО находится также в собственности региона. А все потому что с 22 июля организация полностью перешла в собственность КУГИ Псковской области. Возглавил компанию Артем Тарасов, который, собственно, возглавляет и банкротящееся ОАО «Псковавиа». Удивительный финт. Как оказалось, частное лицо «подарило» компанию государству.
«Доля эта принята в дар в государственную собственность Псковской области в рамках принятия совместных мер региональными комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области для сохранения аэропортовой деятельности», - пояснила и. о. председателя КУГИ региона Наталья Серебренникова в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.
Она уточнила, что ее ведомство исполняет полномочия собственника имущества, находящегося в собственности области в пределах своей компетенции.
Общественность, правда, обеспокоилась, что аффилированное с «Псковавиа» предприятие создали как-то уж слишком тихо и без согласования с региональным парламентом. На это Наталья Серебреникова указала, что в соответствии с пунктом 12 статьи 24 Закона области от 19 февраля 2002 года № 174-03 «О системе органов исполнительной власти Псковской области» решение вопросов по созданию, приобретению, использованию и отчуждению объектов собственности области относится к государственно-властным полномочиям исполнительно-распорядительного характера органов исполнительной власти Псковской области. Исходя из указанной нормы, приобретение в собственность области объектов собственности не требует согласования с Псковским областным Собранием депутатов.
Внятного ответа, зачем нужна вся эта многоходовочка, и как она поможет развивать псковский аэропорт, мы не получили. Ну если не считать за ответ вот эти «вирши» на витиеватом канцелярском языке:
А вопросов и по поводу возможностей, и по способам модернизации аэропортового комплекса немало. За региональный счет все это сделать не получится, хоть тресни, а очереди из инвесторов что-то не видно, да и федеральные «завтраки» как-то поднадоели.
Что ж, аэропорт, пожалуй, в юридическом смысле спасли от ухода ко дну вместе с тонущим «титаником» «Псковавиа». Молодцы! Но что будет с имуществом аэропортового комплекса? Как оно перейдет в руки новой ОООшки с соблюдением всех букв закона? Правильно подобранные ОКВЭДы и щедрые собственники, безвозмездно раздающие коммерческие структуры государству, – это замечательно, но это недостаточно, чтобы история, полная драм и лишений, управленческих косяков и непродуманных решений, заиграла новыми красками. А мы ждем именно их. Сменить вывеску недостаточно, поменять надо еще и содержание. Пока опыт собственника на этом поприще совсем не обнадеживает…
Алексей Овчинников