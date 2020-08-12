Экономика

Псковский аэропорт: Ваш рейс в светлое будущее задерживается

Периодически мы видим какие-то позитивные новости, связанные с «Псковавиа»: то директор расскажет, как замечательно на предприятии соблюдаются карантинные меры, то какие-то литературные конкурсы проводятся под эгидой авиакомпании… Со стороны даже может показаться, что все хорошо. Но на самом деле все очень плохо, ведь «Псковавиа» - банкрот. Агонию местного авиапредприятия очень долго продлевали спорными управленческими решениями, но диагноз поставлен уже давно - пациент мертв. Как авиаперевозчик - года два уж точно.

Но в аэропорте Пскова жизнь еще как будто теплится. Возобновляются авиарейсы, анонсируются работы по реконструкции, строятся какие-то прожекты. Поэтому никто не удивился, когда в мае аэропортовый комплекс по сути вывели из состава «Псковавиа», выделив в новую компанию - «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга». Да и чему тут удивляться, если еще в июне 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил, что «Псковавиа» могут разделить на две компании, и одна из них как раз будет заниматься аэровокзальным комплексом - обслуживанием на земле.

Однако создавалось новое юрлицо как-то странно. Сначала организовали некое ООО «ПКВ», потом преобразовали в ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга», а затем у компании внезапно поменялся собственник - им стал региональный КУГИ - комитет по управлению государственным имуществом. Управленец тот еще, если вспомнить ту же историю с «Псковавиа».





Chiken Air

История «Псковавиа» сложная и драматичная. Авиапредприятие долгое время выполняло регулярные пассажирские рейсы не только в Москву и Ленинград, но и в Симферополь, Киев, Минск и Петрозаводск, но в итоге все скатилось до перевозки кур (это не сарказм), чтобы хоть как-то сводить концы концами. В 2014 году уже так себе актив в виде псковской авиакомпании Росимущество передало региону.

«С передачей акций у региона появится возможность для привлечения инвестиций в модернизацию аэропортового комплекса. Это позволит предпринимать дальнейшие шаги по развитию предприятия, а также авиационных услуг в регионе и на территории Северо-Западного федерального округа», - говорили тогда власти. Но именно с тех пор все стремительно покатилось по наклонной - к серьезному и, к сожалению, фатальному кризису.

В конце 2016 года внеплановая проверка Росавиации показала такую задолженность авиапредприятия - перед аэропортами и перевозчиками - что стало очевидно: оно вошло в финансовый штопор, из которого уже вряд ли выкрутится. Так и вышло, в 2018 год «Псковавиа» вошла с арестованными счетами, а к марту того же года лишилась еще и сертификата эксплуатанта.

Даже у Псковской транспортной прокуратуры возникли претензии к «Псковавиа». После очередной проверки исполнения требований законодательства в сфере орнитологического обеспечения безопасности полетов были выявлены нарушения.

Цыплятам пришлось искать нового перевозчика, ведь с тех пор компания лишь обслуживала аэропортовый комплекс (откуда осуществлялись с переменным успехом рейсы «Азимута» в Москву).

Очевидно, что возникшая следом идея выделить его в отдельное лицо связана с попыткой спасти аэропорт от трясины банкротства и выставления имущества на торги, в которую медленно, но уверенно погружалась «Псковавиа».

Хотя, надо признать, власти сначала попытались спасти все. Так возникла идея приватизировать, читай - продать, компанию целиком. То есть потенциальному инвестору предлагали приобрести не только аэропорт, но и взять на себя обязательства по обновлению авиапарка и финансовой подпитке солидными инвестициями. В определенный момент даже нашелся покупатель - в октябре 2018 года АО «Аэропорт Сиверский», дочернее предприятие «Евросиба», приобрела 75% акций псковского авиаперевозчика. Начальная цена акций составляла 49 млн руб. Победитель торгов даже предложил на 6 млн рублей больше.

Долгосрочную программу развития обещали! Но не взлетело. Приходится признать, что приватизация «Псковавиа», объявленная как основной метод спасения госпредприятия от банкротства, провалилась с треском. «Евросиб» расторг с администрацией Псковской области договор, потому что общего языка продавец и покупатель так и не нашли. Более того, все закончилось чуть ли не взаимными обвинениями в экономических преступлениях.

Да и флер у этой сделки был крайне специфический. Сначала арестовали вице-губернатора Псковской области и председателя совета директоров «Псковавиа» Александра Кузнецова, затем прогремел скандал с зампристава Петербурга Мариной Окрушко, на которую также завели уголовное дело. Причем если в первом случае речь идет, скорее, о совпадении, то во втором инкриминируется непосредственно посредничество во взятке и попытка ускорить процесс выставления арестованного имущества «Псковавиа» на торги.

Даром не надо?

Так или иначе спустя 9 месяцев мытарств все вернулось в исходное и весьма плачевное положение, а в ОАО «Псковавиа» началось долго откладываемое сокращение штата. Мера вынужденная и, увы, неизбежная. Во-первых, в связи с аннулированием летного сертификата, то есть невозможностью авиапарка компании подниматься в небо, необходимость в специалистах-летчиках, бортинженерах, стюардах, техниках исчезла полностью. Во-вторых, экономическое положение «Псковавиа» было уже таким, что задержки по выплатам зарплат стали обычным делом, а это крайне нервировало Трудовую инспекцию, и в конце концов все равно привело к ряду административных и даже уголовных дел.

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Общий объем долга авиакомпании на тот момент превысил 400 миллионов рублей - сумма огромная, а для регионального бюджета - неподъемная. И все-таки несмотря на довольно отчаянное экономическое положение, банкротить компанию региональные власти еще летом прошлого года не собирались. «Стоит задача любыми законными средствами сохранить «Псковавиа», - по крайней мере, так комментировала ситуацию в августе 2019-го экономический вице-губернатор региона Нинель Салагаева.

Хотя эксперты уже тогда сомневались в перспективности этой затеи. Если уж даже такой гигант как «Евросиб» не смог или не захотел вытаскивать «Псковавиа» из пропасти, то где же региону еще найти такого отчаянного инвестора?

Попытки найти такого отчаянного были. Так, Псковская область вместе с Ненецким автономным округом обсуждала возможность создать совместного авиаперевозчика, но, увы, дальше разговоров дело так и не дошло.

Поэтому нет ничего удивительного, что к концу прошлого года риторика властей все-таки изменилась. На декабрьской встрече с журналистами в рамках Второго псковского медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ясно понять, что принципиальная позиция региональной администрации состоит не в том, чтобы сохранить «Псковавиа», а сделать так, чтобы на полную мощность заработал псковский аэропорт.

Глава региона тогда четко обозначил: кризис «Псковавиа» от разрешения крайне далек, поскольку долги предприятия, похоже, не позволят ему взлететь уже никогда. А вот у аэропорта перспективы пока еще есть. Правда, областные власти рисовали какие-то уж совсем фантастические картины с нагрузкой по 120-130 тысяч пассажиров в год - якобы такой поток способен привлечь даже самого скептичного потенциального инвестора - но пока это все кажется какими-то радужными фантазиями. Особенно если учесть всю эту коронавирусную реальность сегодняшнего дня.

Вот и обращает внимание «Коммерсантъ», что для крупнейших аэропортовых холдингов, таких как «Новапорт», «Базэл Аэро», «Аэропорты регионов» и прочих, «Псковавиа» не представляет никакого интереса. Под пассажиропоток менее чем в 100 тысяч человек в год привлечь доход от неавиационной деятельности очень сложно, а с учетом долгов авиапредприятия, скорее всего, и невозможно.

Тем не менее, во всех этих разговорах была и вполне плотская часть - администрация Псковской области совместно с Минтрансом, к примеру, даже подготовила проектно-сметную документацию по приведению в порядок всех плоскостных сооружений в аэропорту. Эти работы обещают начать с 2021 года.

Многоходовочка

У «Псковавиа» дела действительно крайне плохи. По данным СПАРК, на плечах компании свыше 90 исполнительных производств на сумму почти в 78 млн рублей. 75 на сумму 26,5 млн рублей завершены. Чистый убыток за 2018 год превысил 122 млн рублей.

В июне Арбитражный суд Псковской области ввел процедуру наблюдения в отношении государственной авиакомпании. Суд также признал обоснованным требование кредиторов о банкротстве компании. И как удачно, накануне, в мае, на базе псковского аэропорта начала работать новая компания - ООО «Международный аэропорт «Княгиня Ольга», принадлежащая изначально некой Оксане Веткиной. И как это все красиво совпало с историей с переименованием аэропорта! Прямо все звезды сошлись.

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Однако, согласно выписке из ЕГРЮЛ, на данный момент учредителем общества является Псковская область и стопроцентная доля в уставном капитале ООО находится также в собственности региона. А все потому что с 22 июля организация полностью перешла в собственность КУГИ Псковской области. Возглавил компанию Артем Тарасов, который, собственно, возглавляет и банкротящееся ОАО «Псковавиа». Удивительный финт. Как оказалось, частное лицо «подарило» компанию государству.

«Доля эта принята в дар в государственную собственность Псковской области в рамках принятия совместных мер региональными комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области для сохранения аэропортовой деятельности», - пояснила и. о. председателя КУГИ региона Наталья Серебренникова в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.

Она уточнила, что ее ведомство исполняет полномочия собственника имущества, находящегося в собственности области в пределах своей компетенции.

Общественность, правда, обеспокоилась, что аффилированное с «Псковавиа» предприятие создали как-то уж слишком тихо и без согласования с региональным парламентом. На это Наталья Серебреникова указала, что в соответствии с пунктом 12 статьи 24 Закона области от 19 февраля 2002 года № 174-03 «О системе органов исполнительной власти Псковской области» решение вопросов по созданию, приобретению, использованию и отчуждению объектов собственности области относится к государственно-властным полномочиям исполнительно-распорядительного характера органов исполнительной власти Псковской области. Исходя из указанной нормы, приобретение в собственность области объектов собственности не требует согласования с Псковским областным Собранием депутатов.

Внятного ответа, зачем нужна вся эта многоходовочка, и как она поможет развивать псковский аэропорт, мы не получили. Ну если не считать за ответ вот эти «вирши» на витиеватом канцелярском языке:

«Деятельность общества планировалась предыдущим владельцем и планируется в настоящее время исходя из видов деятельности, сведения которых в соответствии с ОКВЭД внесены в ЕГРЮЛ. Обращаем ваше внимание, что основным видом деятельности является аэропортовая деятельность, а дополнительные виды деятельности напрямую связаны с выполнением функций оператора аэропорта. Таким образом, приобретение в собственность области доли позволит сохранить аэропортовую деятельность аэропорта города Пскова и выполнять функции оператора аэропорта компании со 100 процентным участием в уставном капитале субъекта Российской Федерации - Псковской области».

А вопросов и по поводу возможностей, и по способам модернизации аэропортового комплекса немало. За региональный счет все это сделать не получится, хоть тресни, а очереди из инвесторов что-то не видно, да и федеральные «завтраки» как-то поднадоели.

Что ж, аэропорт, пожалуй, в юридическом смысле спасли от ухода ко дну вместе с тонущим «титаником» «Псковавиа». Молодцы! Но что будет с имуществом аэропортового комплекса? Как оно перейдет в руки новой ОООшки с соблюдением всех букв закона? Правильно подобранные ОКВЭДы и щедрые собственники, безвозмездно раздающие коммерческие структуры государству, – это замечательно, но это недостаточно, чтобы история, полная драм и лишений, управленческих косяков и непродуманных решений, заиграла новыми красками. А мы ждем именно их. Сменить вывеску недостаточно, поменять надо еще и содержание. Пока опыт собственника на этом поприще совсем не обнадеживает…

Алексей Овчинников