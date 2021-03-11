Общество

Самолет из Москвы прилетит в Псков с опозданием

Самолет из Москвы прибудет в аэропорт Пскова с опозданием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: pixabay

Опоздание связано с тем, что воздушное судно еще не прибыло в аэропорт «Внуково» из Краснодара. Планируемый вылет в Псков – 02.00.

Самолет из Минеральных Вод, который не смог сесть в Пскове из-за непогоды, до утра останется на запасном аэродроме в Пулково. Директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов отметил, что вылет в Псков планируется в 10.00.