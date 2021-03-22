Глубокий космос сфотографировал псковский астроном

Псковский фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов запечатлел дипскай-объекты (объекты глубокого космоса - ред.). Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Туманность NGC 6914. Фото: Петр Митрофанов
Псковичу удалось сфотографировать отражающую туманность NGC 6914 в созвездии Лебедя и NGC 4725 - спиральную галактику с перемычкой в созвездии Волосы Вероники.
Галактика NGC 4725. Фото: Петр Митрофанов
Также в объектив попал Млечный Путь над дачными домами в деревне Черняковицы Псковского района.
Млечный Путь. Фото: Петр Митрофанов
«Ясная прозрачная ночь выдалась перед весенним равноденствием. После захода Луны Млечный Путь в восточной стороне неба был хорошо виден», - рассказал Петр Митрофанов. Снимки сделаны 20 марта.