Общество

Глубокий космос сфотографировал псковский астроном

Псковский фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов запечатлел дипскай-объекты (объекты глубокого космоса - ред.). Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Туманность NGC 6914. Фото: Петр Митрофанов

Псковичу удалось сфотографировать отражающую туманность NGC 6914 в созвездии Лебедя и NGC 4725 - спиральную галактику с перемычкой в созвездии Волосы Вероники.

Галактика NGC 4725. Фото: Петр Митрофанов

Также в объектив попал Млечный Путь над дачными домами в деревне Черняковицы Псковского района.

Млечный Путь. Фото: Петр Митрофанов

«Ясная прозрачная ночь выдалась перед весенним равноденствием. После захода Луны Млечный Путь в восточной стороне неба был хорошо виден», - рассказал Петр Митрофанов. Снимки сделаны 20 марта.