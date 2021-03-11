Созвездие Волос Вероники и световые столбы запечатлели в Псковской области

Созвездия и световые столбы запечатлел псковский фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов над деревней Михайлов Погост и церковью Воскресения Христова в Дновском районе. Снимки опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».
Созвездие Ориона, Большого Пса и Малого Пса над деревней Михайлов Погост. Фото: Петр Митрофанов
Млечный Путь в районе созвездий Персея и Кассиопеи. Фото: Петр Митрофанов
В объектив попали созвездия Ориона, Большого Пса и Малого Пса, Льва, Волос Вероники и Большой Медведицы.
Звездное небо над церковью Воскресения Христова. Фото: Петр Митрофанов
Также астроном-любитель сфотографировал Млечный Путь в районе созвездия Персея и Кассиопеи.
Созвездия Льва, Волос Вероники и Большой Медведицы над заброшенным деревенским домом. Фото: Петр Митрофанов
Кроме того, удалось запечатлеть световые столбы и засветку от города Дно.
Световые столбы и засветка от города Дно. Фото: Петр Митрофанов
Снимки сделаны 10 марта.