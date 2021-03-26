Общество

Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19

Более 18 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Угроза никуда не ушла – записывайтесь на вакцинацию. Сейчас уже более 18 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавируса и защитили свое здоровье», - отметил он.

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Напомним, вакцинация от COVID-19 осуществляется по предварительной записи по номеру единой службы «122», а также по номерам колл-центров, телефонов регистратур поликлиник или при личном посещении, а также с помощью портала «Госуслуги».

Пункты, в которых жители Псковской области могут сделать прививку от коронавирусной инфекции, работают во всех муниципальных образованиях региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.