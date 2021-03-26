Общество

Вещевую помощь оказали нуждающимся семьям в Локнянском районе

Сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда посетили Локнянский район. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, для семей, находящихся в социально-опасном положении, провели психологический семинар и организовали выдачу вещевой помощи, резиновой обуви, канцелярских товаров и настольных игр.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного отделения Российского детского фонда

Психолог Елена Гончар поговорила с матерями о формировании доверительных отношений с детьми. «У мам был заготовлен ряд вопросов, которые они активно задавали психологу, получая ответы. После группового семинара несколько мам захотели поговорить с психологом индивидуально, чтобы обсудить волнующие их проблемы», - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, семьи подобрали вещевую помощь, выбрать игрушки и настольные игры для своих детей. А семьи, принявшие участие в семинаре, получили наборы канцелярских товаров. Их удалось сформировать благодаря отзывчивым жителям города, которые регулярно передают для подопечных Детского фонда канцтовары.

Также у родителей была возможность выбрать новую резиновую обувь, переданную руководителем региональной общественной приемной партии «Единая Россия», вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов Юрием Сорокиным.

Эта поездка стала завершающей в рамках проекта «Щедрый склад», который был реализован с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. «Такие поездки повышают доступность помощи для детей из бедных семей региона, - добавили в пресс-службе. - От лица семей, получивших помощь, Детский фонд благодарит людей, которые регулярно передают детские и подростковые вещи для нуждающихся детей Псковской области. Отдельное спасибо Юрию Юрьевичу Сорокину за выделенную резиновую обувь!».