Общество

Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды

В Новоржевском районе спасли от голодной смерти несколько собак, сообщает ГТРК «Псков».

По словам жителей деревни Вёска, в одном из сараев была закрыта собака, в другом были заперты ее трехмесячные щенки. У них не было ни еды, ни воды. Голодная собака скулила и выла, пока ее не услышали жители деревни.

Оказалось, владелец держит животных таким образом уже больше недели. На вопросы местных жителей и просьбы выпустить животных он реагировал агрессивно. При этом мужчина постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собаку и щенков удалось спасти благодаря действиям участкового. После разъяснительной беседы с представителем полиции мужчина выпустил собак. На данный момент щенки находятся у одной из местных жительниц, взрослая собака - на привязи, доступ к ней открыт, ее кормят соседи.

Владельцу животных вынесено предупреждение.