В Пскове спасли запертого в квартире на две недели кота. Об этом сообщается в зооприюте «Лесопилка».

Фото: Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков / «ВКонтакте»

«Они просто закрыли дверь. Собрали чемоданы, проверили, не забыли ли зарядки и ключи, и уехали в свою новую счастливую жизнь. А в пустой квартире оставили кота. Не случайную вещь — живую, преданную душу, которая до последнего терлась об их ноги и верила, что её тоже заберут. Он наверняка сидел у порога. Сидел часами. Прислушивался к каждому шороху за дверью, вздрагивал от звука лифта и отказывался верить, что те, кого он считал своей Вселенной, больше не вернутся. В пустых комнатах, где ещё пахло их вещами, его тихое «мяу» звучало как крик о помощи. И так две недели! Трудно понять, что творится в головах людей, способных вычеркнуть живое существо из своей жизни, как ненужный балласт. Переезд, новые правила хозяев, нехватка денег — для предательства всегда находятся тысячи «веских» оправданий. Но ни одно из них не весит больше, чем преданные глаза, которые смотрят на тебя с любовью, пока ты собираешь сумки», - рассказали в приюте «Лесопилка».

Через две недели в эту квартиру заехали новые люди и спасли кота.

«Сейчас он в безопасности, но его маленькое сердце разбито. Он заново учится доверять человеческим рукам и вздрагивает от каждого громкого звука», - сказали в приюте.

Также в приюте добавили, что если кто-то готов впустить в свой дом кота, то можно позвонить по телефону: 8 911 362 31 25.