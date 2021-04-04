Общество

В день рождения псковичи могут купить билет на поезд со скидкой

По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг «РЖД» расширяет действие тарифного плана «День рождения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Специальная тарифная акция «В День рождения лучше поездом!» будет действовать для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с 26 марта этого года по 28 февраля 2022 года.

В рамках акции пассажир может приобрести билеты с 10% скидкой в вагон любого типа («Люкс», СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда, отправляющегося за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату. Акция также дает возможность пассажиру-имениннику приобрести билеты со скидкой для трех попутчиков при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.

Скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов/скидок. Предложение не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов. Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника.

Подробная информация об акции доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции»/«В День рождения лучше поездом».