Чему учат эпидемия одиночества и новые социальные ритуалы, рассказал эксперт

Глобальные тренды не обходят Россию стороной, но преломляются в нашей социальной реальности порой специфическим образом. Как отмечает член экспертного клуба «Дигория», эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, кандидат политических наук Кристина Джгамадзе, ИИ уже быстро входит в нашу повседневность, но пока больше в качестве моды или элемента развлечения, тогда как более серьезные вопросы люди доверять ему еще не готовы.

Изображение сгенерировано нейросетью

Кристина Джгамадзе пояснила, что на этом фоне усиливается значимость семьи и традиций в качестве ответа на нестабильность, но при этом одновременно ищутся новые формы взаимодействия, которые будут адекватны постсовременности.

«Эпидемия одиночества продолжает распространяться, одиночество перестает считаться аномалией и нормализуется, прежде всего в городах. Социальные ритуалы трансформируются, среди самых популярных можно назвать новую трезвость и ширящуюся популярность банной культуры», — отметила эксперт.

По её словам, «аналоговость» в российском контексте чаще выражается не в покупке «кнопочных телефонов», а в ограничении новостного потребления, намеренной «разряженности» коммуникации (связей меньше, но они более крепкие), повышении значимости «нецифровых» маркеров доверия (человек, рекомендация, личный опыт), пишет RuNews24.ru.

Таким образом, подчёркивает эксперт, ни консервативного поворота, ни прыжка в техноутопию мы не наблюдаем. Вместо этого наше общество учится жить во все более сложном и опасном мире, адаптируясь к нему и задействуя все доступные возможности.