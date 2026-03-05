 
Общество

Чему учат эпидемия одиночества и новые социальные ритуалы, рассказал эксперт

0

Глобальные тренды не обходят Россию стороной, но преломляются в нашей социальной реальности порой специфическим образом. Как отмечает член экспертного клуба «Дигория», эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, кандидат политических наук Кристина Джгамадзе, ИИ уже быстро входит в нашу повседневность, но пока больше в качестве моды или элемента развлечения, тогда как более серьезные вопросы люди доверять ему еще не готовы.

Изображение сгенерировано нейросетью

Кристина Джгамадзе пояснила, что на этом фоне усиливается значимость семьи и традиций в качестве ответа на нестабильность, но при этом одновременно ищутся новые формы взаимодействия, которые будут адекватны постсовременности.

«Эпидемия одиночества продолжает распространяться, одиночество перестает считаться аномалией и нормализуется, прежде всего в городах. Социальные ритуалы трансформируются, среди самых популярных можно назвать новую трезвость и ширящуюся популярность банной культуры», — отметила эксперт.

По её словам, «аналоговость» в российском контексте чаще выражается не в покупке «кнопочных телефонов», а в ограничении новостного потребления, намеренной «разряженности» коммуникации (связей меньше, но они более крепкие), повышении значимости «нецифровых» маркеров доверия (человек, рекомендация, личный опыт), пишет RuNews24.ru

Таким образом, подчёркивает эксперт, ни консервативного поворота, ни прыжка в техноутопию мы не наблюдаем. Вместо этого наше общество учится жить во все более сложном и опасном мире, адаптируясь к нему и задействуя все доступные возможности.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026