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Общество

В Пушкинском заповеднике провели первую в этом году противоклещевую обработку

01.05.2021 21:48|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах» завершили сегодня, 1 мая, вечером первую в нынешнем году противоклещевую обработку на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева, в связи с не самыми благоприятными для проведения дезинсекции условиями, то есть, периодическими дождями, работы пришлось вести в два этапа, 29 апреля и 1 мая, выгадывая периоды сухой погоды. При этом специалисты были вынуждены проводить дезинсекцию не в свое рабочее время, а утром и вечером, когда в музеях-усадьбах и вокруг них нет посетителей.

От опасных насекомых были обработаны Поэтическая поляна, дорожки в мемориальных парках Михайловского, Тригорского и Петровского и прилегающее к ним зеленое пространство, Савкина горка, городище Воронич, территория музеев «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница», а также традиционные места стоянок доброхотских отрядов близ усадьбы поэта - всего порядка 7 гектаров.

Обязательную повторную противоклещевую обработку территории в заповеднике традиционно проведут в канун Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии)

Теги: #пушкинский заповедник #музей #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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