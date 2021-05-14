Общество

Судебное заседание по делу Гавунаса посвятили перечислению документов дела

Судебное заседание по делу бизнесмена и бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса началось в Псковском городском суде. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, суд удовлетворил ходатайство о привлечении, наряду с защитником, в качестве представителя обвиняемого военного пенсионера Александра Сотника, в прошлом заместителя командира 76-й дивизии и председателя комитета по СМИ Псковской области.

Представитель обвинения больше часа перечисляет номера листов и томов уголовного дела, в которых содержатся сведения об исследовании экспериментальных образцов почерка и подписей представителей различных юридических лиц, имеющих отношение к делу. Зачитываются номера листов и томов дела, где содержатся выписки из ЕГРЮЛ о регистрации юридических лиц в Москве и Санкт-Петербурге.



Представители защиты заявили, что данное перечисление людей и фамилий относится «непонятно к чему» и никоим образом не соотносится с представленным обвинением. По их мнению, озвученная информация «выходит за предметы доказывания», и перечисление томов дел - это трата времени и издевательство над участниками процесса.



Между тем представитель обвинения пояснила, что данная информация необходима для установления причастности обвиняемых, и в дальнейшем, по мере знакомства с обвинением, будет вырисовываться картина.