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Общество

Судья посоветовала обвинению по делу Гавунаса не увлекаться чтением

14.05.2021 16:37|ПсковКомментариев: 0

Во время судебного заседания по делу бизнесмена и бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса в Псковском городском суде 14 мая сторона обвинения не смогла ответить ни на один вопрос судьи, какое «доказательственное значение» имеет представленная обвинением в ходе сегодняшнего заседания информация. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный факт констатировала судья Татьяна Семенова в конце заседания.

Большая часть трехчасового судебного заседания ушла на зачитывание доказательств по делу Михаила Гавунаса. Продолжительное время представитель обвинения перечисляла юридические лица, учредительные документы, имена и фамилии людей, имеющих отношение к делу. Назывались свидетели, у которых брали образцы почерка и подписей. По каждому документу указывался лист и номер тома уголовного дела.

Выступающая несколько раз сбивалась. Защита указала, что было перепутано название одного из юрлиц. Судья обратила внимание, что одну из организаций обвинитель назвала трижды.

По мнению стороны защиты, неясно отношение к делу некоторой из перечисляемой информации. Так, одна из упомянутых обвинением организаций открыта в 2013 году, тогда как состав преступления, согласно материалам обвинения, сформирован в 2004 году.

Судья также попросила прокурора разъяснить, какое отношение к какому эпизоду дела имеет отношение перечисляемые личные траты Михала Гавунаса в Латвии. Представитель ведомства сказала, что не может дать пояснения по этому поводу. «Зачем тогда перечисляете?» - спросила судья. Вместо ответа обвинитель сообщила, что переходит к другим доказательствам, и рассказала о протоколах выемки документов. Так, в 2012 году изъято личное дело Гавунаса в областном Собрании, документы о выдвижении на выборы в Собрание в избирательной комиссии и в государственном архиве Псковской области.

В конце заседания судья Татьяна Семенова обратилась к обвинителю: «На будущее хочу обратить внимание стороны обвинения. Во-первых, у нас не урок чтения. У нас стадия представления доказательств обвинения. Это немного другая вещь. Не просто чтение того, что есть в содержании обвинительного заключения». Судья сказала, что все участники судебного процесса умеют читать и знакомы с содержанием обвинения. По ее словам, прежде чем представлять какой-либо документ в качестве доказательства по уголовному делу, нужно убедиться и доказать, что это является доказательством.

«Сегодня ни на один мой вопрос о том, какое доказательственное значение имеет тот или иной документ представленный вами в качестве доказательства, вы не смогли ответить», - сказала судья. По ее словам, таких ответов не должно быть. Обвинитель должен знать, что доказывает тот или иной названный документ и по какому эпизоду. «Это не просто перечисление того, что указано в обвинительном заключении. Я надеюсь, вы меня услышали», - сказала судья обвинителю.

Следующее заседание по делу назначено на 10.30 21 мая.

Напомним, Михаилу Гавунасу инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа. Михаил Гавунас находился под следствием 8 лет. Дело несколько раз возвращалось в следственный комитет для устранения нарушений.

Теги: #дело Гавунаса #псковский городской суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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