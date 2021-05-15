Общество

Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса

Почти 4,5 тысячи великолучан завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодняшний день 4 420 великолучан привились от коронавируса. Еще 5797 горожан ожидают второго компонента прививки. Пункты вакцинации работают без сбоев и запас вакцины есть», - рассказал глава города.

Николай Козловский обратил внимание на то, что самым эффективным способом борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является вакцинация. «Только прививка гарантирует безопасность в условиях пандемии. Это самый оптимальный и доступный способ защититься и остановить эпидемию», - подчеркнул он.

Также глава города напомнил, в Великих Луках прививку можно сделать в поликлиниках №1 и №3, а также в торговом центе «Апельсин». «С 1 мая там, на постоянной основе, работает пункт вакцинации. Режим работы с одиннадцати утра до двух часов дня. Здесь все желающие могут привиться от новой коронавирусной инфекции COVID-19 без предварительной записи, в порядке живой очереди, при самостоятельном обращении», - добавил Николай Козловский.