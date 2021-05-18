Общество

Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям

Вакцинация членов территориальных и участковых избирательных комиссий — это, прежде всего, уважение к избирателям, сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, первый этап вакцинации от коронавируса сотрудники ТИК и УИК прошли еще ранней весной. «Как только в область поступила вакцина, мы сразу собрали все списки сотрудников, которые по состоянию здоровья имели возможность для вакцинации и хотели это сделать. Аппарат облизбиркома вакцинировался в апреле, а второй компонент сделал в мае.

«Никаких проблем со здоровьем ни у кого не возникло», - рассказал гость студии, сообщив о планах провести третий этап вакцинации сотрудников избирательной системы, чтобы охватить тех, кто раньше не смог привиться.

«Вакцинация членов территориальных и участковых комиссий — прежде всего, уважение к избирателям и, во-вторых, — их безопасность. Поэтому мы строго следим за ситуацией и всем членам комиссий рекомендуем сделать эту прививку», - добавил Игорь Сопов.

В целом, он считает, что надо не только прививаться от коронавируса, но и делать «традиционные» прививки. «Мы родились в СССР, прошли все прививки успешно, никаких проблем не было, - заметил председатель облизбиркома. - Дико звучит, когда молодые люди отказываются прививать своих детей, утверждая, что это влечет за собой необратимые последствия. Такой возврат к средневековью очень беспокоит».