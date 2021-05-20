Общество

Защита Михаила Гавунаса заявила о нарушениях при проведении обыска

Защита бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса заявила в суде о нарушениях при проведении обыска в жилище обвиняемого в деревне Молочково Печорского района, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе судебного заседания 21 мая представители обвинения рассказали, что во время обыска были обнаружены оттиски печатей. По мнению следствия, это доказывает, что Михаил Гавунас является выгодоприобретателем в результате преступного завладения имущественным комплексом.

Защита сообщила, что адвокат не был уведомлен об обыске. Обвинение перечислило тех, кто присутствовал: заместитель главы сельского поселения, оперуполномоченный, директор ЧОП, областное агентство безопасности, подсобный рабочий «Еврокерамики». Часть времени там находился Владимир Панченко.

Обыск проводился с целью отыскать документы с подписями руководителей. В ходе обыска видео- и фотосъемка не проводились. Все участвующие лица подписали протокол и замечаний не сделали.

Один из защитников выразил удивление по поводу того, что проводившие обыск вместо приглашения адвоката предложили рабочему выдать следствию необходимые документы. Тот же категорически возражал.

Защита также обратила внимание, что данные понятых приводятся без указания даты рождения, в связи с этим не исключено, что они могут быть несовершеннолетними.