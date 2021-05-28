Общество

Начальника депо в городе Дно оштрафовали за нарушение трудовых прав работников

Псковская транспортная прокуратура защитила трудовые права работников депо в городе Дно. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По обращению проверку провели в эксплуатационном локомотивном депо в городе Дно (филиал ОАО «РЖД). Сроки выдачи заработной платы в депо не соблюдались, обязанность по выплате денежной компенсации за ее задержку не исполнялась, надлежащий учет рабочего времени не осуществлялся.

В этой связи в отношении начальника предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Нарушения устранили, виновного сотрудника привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.