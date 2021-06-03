Общество

Металлическими ящиками для хранения бюллетеней оснастят все УИКи Псковской области

Металлическими архивными ящиками для хранения бюллетеней будут оснащены все участковые избирательные комиссии Псковской области. В соответствии с рекомендациями ЦИК Избирательная комиссия Псковской области при поддержке администрации региона объявила закупку 609 таких ящиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, сегодня они были доставлены в Псков и в течении 10 дней будут распределены в районы.

Избирательные комиссии будут использовать их в работе строго по назначению, пояснил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за содействие и внимание к работе избирательных комиссий.

Добавим, металлический ящик должен находиться в зоне видимости наблюдателей и камер видеонаблюдения. Храниться там будут только бюллетени, а другая документация комиссии, как и ранее, - в сейфах.