Общество

В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО

В Псковской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводится по 18-ти направлениям, среди которых социальная поддержка и защита граждан, экологическая безопасность, благотворительная деятельность, развитие и популяризация военно-патриотического воспитания и другие. В этом году список номинаций расширился. Стал больше и перечень затрат СОНКО, на которые можно направить средства субсидии. Теперь их можно расходовать на оплату коммунальных услуг и прочие эксплуатационные расходы, которые должны соотноситься с площадью помещений, участвующих в реализации социального проекта, а также сроком его реализации.

Чтобы побороться за грант, представителям НКО необходимо в срок до 2 июля заполнить электронную форму, размещенную на сайте конкурса псков.гранты.рф. Заявка должна содержать информацию о социальном проекте, его руководителе и команде, сведения об организации, календарный план реализации, смету затрат, согласие на размещение в интернете информации об участнике конкурса, о подаваемой заявке, иную информацию, связанную с проектом, согласие на обработку персональных данных.

Итоги конкурса будут подведены в августе текущего года. Максимальный размер субсидии составляет порядка 1,7 млн рублей. Общий бюджет первого в текущем году конкурса - более 17 млн рублей. В целом грантовая поддержка СОНКО значительно увеличилась за счет программы софинансирования регионов от Фонда президентских грантов.

Подробную информация можно в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области: улица Конная, дом 2, кабинет №106, телефоны: 8 (8112) 29-91-42, 29-91-44, 29-91-46, почта: ad.nikolayeva@pskov.ru.