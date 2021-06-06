Общество

Назначены публичные слушания по вопросу о передаче псковских бань в концессию

Публичные слушания по вопросу заключения концессионного соглашения в отношении зданий бань, находящихся в собственности Пскова, назначены на 27 июля. Соответствующее постановление подписал и. п. главы города Сергей Гаврилов. Слушания будут проходить с 18.00 в зале заседаний Псковской городской Думы.

В связи с действием коронавирусных ограничений участникам слушаний рекомендуется заранее представить свои предложения и замечания по теме слушаний в письменном виде без очного присутствия.

Желающим очно присутствовать на обсуждении следует до 15.00 26 июля сообщить об этом в оргкомитет по проведению публичных слушаний (телефон 29-03-00).

С документами по теме слушаний можно ознакомиться в Псковской городской Думе (ул. Некрасова, 14, кабинет №15) по рабочим дням с 7 июня по 27 июля с 14.00 до 17.00.

Письменные предложения и замечания можно направить с 7 июня по 26 июля по тому же адресу или дополнительно по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.