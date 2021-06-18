Общество

Наталья Горбачева: Общественная палата Псковской области должна стать более общественной

10 июня новым председателем Общественной палаты Псковской области избрали председателя областной организации профсоюза работников образования и науки Наталью Горбачеву. В новый состав Палаты она вошла в апреле текущего года, и вот спустя неполных два месяца коллеги доверили ей руководящий пост. В интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей Наталья Горбачева рассказала, какие задачи ставит перед собой и перед региональной Общественной палатой, как собирается совмещать новую ответственную должность с профсоюзной деятельностью и чем сегодня живет областная организация профсоюза работников образования.

- Наталья Николаевна, каковы ваши эмоции в связи с избранием председателем региональной Общественной палаты и какие задачи вы ставите перед собой лично, а также перед своими коллегами?

- Эмоции, конечно, крайне положительные. Люди оказали мне доверие и это доверие надо оправдать. Тем более я привыкла это делать - работать с отдачей, интересом, с результатом, поэтому представляю, что работа будет трудной, но интересной. Общественная палата, на мой взгляд, должна стать более общественной, более открытой в определенном смысле слова. Мы должны слушать псковичей, контролировать какие-то направления, оказывать содействие администрации в улучшении жизни нашего региона. Являться членом Общественной палаты - дело серьезное. Серьезные требования к нам предъявлялись уже на этапе подачи документов. При этом подчеркну: люди добровольно шли на общественные обязанности.

Если говорить о задачах, у нас еще остались организационные вопросы — нужно добрать в состав двух членов, провести заседание Совета Общественной палаты и заседание палаты, чтоб окончательно завершить формирование ее структуры. Еще одна задача связана с предстоящими выборами. Жители на нас возлагают ответственность в связи с тем, что Общественная палата занимается вопросами подготовки общественных наблюдателей. Общественными наблюдателями становятся и сами члены палаты. Они не представляют интересы каких-либо партий, поскольку на время своего избрания приостанавливают членство в политических партиях. Такой разумный нейтралитет очень важен.

Еще одна задача — обеспечить работу комиссий, существующих в Общественной палате. Мне предстоит лично ознакомиться с работой каждой. Я пока еще не могу ничему учить, поскольку недавно в составе палаты, но считаю необходимым учиться у тех, кто там уже работал. Мне хочется привнести в работу Общественной палаты что-то новое, может быть, профсоюзное. Конечно, никакого давления не будет. Профсоюз — это ведь тоже общественная работа и тоже очень серьезная. Это разговор с людьми. Я понимаю, что здесь площадка будет всеобъемлющая — не только область, но и страна, поскольку прямая связь с Общественной палатой РФ установлена очень хорошая. Работать на благо Псковской области — это не пустые слова, это жизнь.

- Наталья Николаевна, правильно ли я понимаю, что вы сохраните за собой пост председателя псковского профсоюза работников образования?

- А я должна буду это сделать. Во-первых, это избранная должность, меня избирали на пять лет, и зарплату я там получаю, а в Общественной палате ключевое слово - «общественная». Поэтому основная моя работа — в профсоюзе.

- Каковы ваши ожидания - сможете ли вы эффективно совмещать профсоюзную деятельность с работой в Общественной палате? Не получится ли так, что новый пост будет отнимать слишком много времени от профсоюзной деятельности?

- Конечно, работы в Общественной палате будет много, но буду стараться совмещать. Считаю, одно должно помогать другому и ни в коем случае не мешать. Кстати, образование — это ведь не просто прийти в класс и провести урок. Эта сфера во многом завязана на других - на здравоохранении, на работе социальных служб. Поэтому я просто расширю поле для деятельности, ведь в нашей жизни нет вопросов, в которых в той или иной степени не присутствовало бы образование.

- Наталья Николаевна, теперь давайте немного поговорим о вашей профсоюзной работе. Что такое профсоюз работников образования сегодня, сколько членов он насчитывает, какие основные задачи решает?

- Если быть точнее, у нас не профсоюз работников образования, а Псковская областная организация профсоюза работников образования. Потому что профсоюз у нас единый, Центральный совет в Москве. Это огромная организация - 4,5 млн человек. Псковская область маленькая, поэтому организация у нас небольшая, и мы надеемся на увеличение численности. Тем не менее, сегодня она является самой массовой общественной организацией в области - в ней состоит около трети от общей численности членов профсоюзов региона. Мы защищаем права учителей, отстаиваем их политически и юридически, представляем интересы педагогов везде, где только можно. Я со студенческих времен была членом профсоюза. Организация очень серьезная, ответственная. В каждом районе у нас есть свое представительство. Региональная организация объединяет территориальные, а территориальные - первичные. В большинстве образовательных учреждений Псковской области созданы первички.

- Насколько активна ваша профсоюзная организация в районах?

- Все зависит от людей. Во многих районах есть такие сильные и хорошие организации, где все первички вовлечены в деятельность профсоюза. Поэтому с удовольствием поехал бы туда жить и работать.

- Каковы основные планы вашей организации?

- Общероссийский профсоюз образования объявил 2021-й Годом спорта, здоровья и долголетия. Мы уже проводим в его рамках мероприятия и хотим, чтобы это была не разовая акция, а чтоб спорт и здоровье вошли в жизнь педагогов. Все-таки у педагогов очень большая нагрузка, которая во многом объясняется ответственным отношением к работе. Поэтому в их жизни должно быть место для спорта и здоровья. Я обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с предложением начать реализацию программы оздоровления педагогических работников Псковской области, и в данный момент мы совместно с ермаковым стараемся ускорить решение вопроса. Мы хотим выстроить работу так, чтобы все педагоги, которые переболели, могли в первую очередь на льготных условиях оздоровиться в профсоюзных санаториях.

Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем работникам образования области, потому что у них сейчас горячая пора — ЕГЭ, поздравить с будущими праздниками - выпускными 9-х и 11-х классов, и пожелать всем здоровья и успехов. Знайте, что ваш профсоюз всегда с вами. К нам можно всегда обратиться!