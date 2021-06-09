Общество

Председателем Общественной палаты Псковской области избрана Наталья Горбачева

Наталья Горбачева избрана новым председателем Общественной палаты Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 10 июня, посредством открытого голосования единогласно.

Наталья Горбачева — председатель областной профсоюзной организации работников образования и науки с 2013 года. С 1978 года работала учителем, в профсоюзе — с 2003 года.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ее с избранием и пожелал конструктивной работы.

Добавим, на посту председателя региональной Общественной палаты Наталья Горбачева сменит Анатоли Мультаха.

Кроме того, на сегодняшнем заседании единогласно избраны два заместителя председателя палаты - председатель регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский и проректор ПсковГУ по работе с молодежью Александр Захаров.