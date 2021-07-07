Общество

Сергей Колосов высказался против передачи муниципальных бань в концессию

Депутат Псковской городской Думы, директор МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов высказался против передачи бань, находящихся в ведении предприятия, в концессию. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Что касается передачи бань в концессию, администрация города ведет эту работу, но насколько я знаю, большинство коллег (депутатов гордумы — ред.) против этого. И я лично против концессии, потому что муниципальные бани должны быть, - обозначил свою позицию гость студии. - По статистике они существуют во всех городах. Где-то их продают, передают в концессию, но я считаю, муниципальные бани должны быть, и городской бюджет должен помогать, чтоб они существовали».

По словам Сергея Колосова, большой пласт людей - около 2% жителей Пскова — моется в муниципальных банях. Кто-то делает это по необходимости — в связи с отсутствием дома горячей воды, а кто-то ради удовольствия. Среди посетителей бань много пенсионеров.

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Кроме того, гость студии напомнил, что депутат Олег Брячак ранее подверг критике его деятельность как руководителя «Банно-прачечного комбината», обвинив в плачевном положении предприятия. «Мой коллега не только про бани высказался, но и в мой адрес отпускал фразы вплоть до требований провести проверку моей некомпетентности. Но проверка прошла - не выявлено никаких нарушений», - подчеркнул Сергей Колосов.