Общество

Не жизнь, а «Сказка»

Зачем опытный специалист идет получать диплом по своей же профессии, как взрослым на студенческой скамье видится дистанционное обучение и какие качества воспитатель детского сада считает главными, чтобы чувствовать себя во время работы на своем месте.

Чуть не передумала

Жительница Пушкинских Гор Марина Васильева в июне получила диплом о профессиональной переподготовке и официальный статус «воспитатель детей дошкольного возраста». Диплом для нее уже третий (в анамнезе корочки библиотекаря и учителя русского языка), а воспитателем в местном детском саду «Сказка» она к этому моменту проработала девять лет. Для чего человеку с высшим педагогическим образованием и приличным опытом учиться профессии, которая и так записана в трудовой книжке?

Первым делом можно подумать, что учиться отправили добровольно-принудительно. Образование по специальности все чаще становится условием для продолжения трудовой деятельности. Но не в этом случае. Марина Михайловна (или «Михална», так ее называют самые непосредственные воспитанники) говорит совсем о другом:

«Вопроса об увольнении не стояло. Никто не заставлял, правда. До детского садика я десять лет отработала в библиотеке. Сферу деятельности меняла осознанно, хотела работать именно в дошкольном образовании, ходила сама узнавать, есть ли для меня место. Мне тогда попались хорошие наставники, у которых я училась, перенимала опыт работы, все тонкости. Теперь захотелось обрести статус настоящего воспитателя, повысить профессиональный уровень».

Когда устраивалась в садик, дочка Диана еще была его воспитанницей. Так и ходили вдвоем, мама на работу, девочка на свою «маленькую работу». Диана уже в пубертате, а ее мама в царстве малышни нашла свое призвание.

Учиться на воспитателя в Опочку она отправилась вместе с социальным педагогом из того же садика Мариной Никифоровой. Обучение длилось один учебный год, с сентября по июнь, оба педагога поступили на бюджетные места. Кстати, и в этом году сотни жителей области смогут пройти профессиональное обучение за счет государства, освоить новую профессию или повысить квалификацию (кто может участвовать в программе, какие предлагают специальности, как подать заявку, смотрите в нашей инфографике).

С выбранного курса педагоги из Пушкинских Гор чуть не свернули с самого начала. Смутил дистанционный формат обучения, введенный из-за пандемии. Фактически, в Опочку понадобилось съездить только два раза: подать документы, а потом защитить выпускную квалификационную работу и в тот же день получить диплом.

«От коллег много хорошего слышала о преподавателях индустриально-педагогического колледжа, хотела их лично послушать. Когда сказали про дистант, поначалу расстроилась, как-то стушевалась, хотела отказаться от учебы, - рассказывает Марина Михайловна. - Но потом оказалось, что дистанционный формат вовсе неплох. Даже могу сказать, что понравился. Никто нас не бросил. С преподавателями общались «ВКонтакте», по электронной почте, по телефону, в Zoom. Есть ощущение, что благодаря такому формату получилось более плотное общение, индивидуальное. Сомневаюсь, что успела бы между лекциями столько вопросов задать».

Дистанционно проходили и обе сессии. Часть экзаменов состоялась в форме тестов на сайте колледжа. Их Марина Михайловна тоже хвалит. Говорит, что это не было простым нажиманием на кнопки. Где-то нужно было дать развернутый ответ, в других случаях по видеоролику нужно было составить характеристику реального занятия в детском саду.

Процесс обучения сильно облегчила поддержка семьи. В сессионные недели домашние старались лишний раз маму не теребить, муж Валерий брал на себя дополнительную бытовую нагрузку. Он работает в энергосетях и с контрольными помочь не мог, зато снимал с жены хозяйственные вопросы. Марина Михайловна говорит, что морально это очень помогало.

Муж и дочка поддерживали морально и помогали справляться с бытом в самые ответственные моменты.

Вам письмо от Колобка

Защищалась воспитатель на музыкальном фольклоре, показывала, как тот помогает развитию дошкольников. За ее выпускной работой стоит не сухая теория, а практический опыт. Каждый год в «Сказке» проводят народные праздники. Крошечные пушкиногорцы в традициях предков отмечают Святки и Масленицу, примеряют на себя роль посетителей Святогорской ярмарки, участвуют в празднике русской песни. Этот праздник в садике традиционно проводят в ноябре ко Дню матери. Подготовку начинают задолго. На родительских собраниях рассказывают, как приобщить ребенка к народным традициям и как они влияют на развитие речи. На занятиях с малышами разучивают танцы и песни, партии на деревянных ложках и трещотках. Родители шьют костюмы, а педагоги оформляют в группе уголок русской избы с фанерной печкой.

Маленькие улыбашки в косоворотках и кокошниках танцуют с узорчатыми платками, водят хороводы. После праздника — чаепитие с баранками. Самовар, правда, электрический. Дети еще много дней напевают полюбившиеся песенки и делятся с родителями переполняющими эмоциями.

Длину этих «скреп здорового человека» можно выразить в конкретных цифрах. Воспитатель для дипломной работы замерила по специальным методикам интерес детей к музыкальному фольклору и музыкальной деятельности вообще. Число детей с высоким уровнем интереса подскочило после проведения праздника с 13 до 40%. В садике уверены: накопленный детьми эстетический опыт и расширение знаний о национальной культуре помогает всестороннему развитию маленькой личности.

«Самый интересный возраст — с двух до трех. В это время дети восприимчивы, им все интересно, - делится педагог наблюдениями. - Очень просто завладеть их вниманием сюрпризными моментами. Например, во время занятий приходит из леса письмо от Колобка, мы его ведем по тропинке к домику, чтобы того не съели, по пути проходим разные испытания».

Отмечает она и то, насколько технологически продвинулись дети даже за те девять лет, что работает в саду. Хоть и запрещено приносить в группу гаджеты, но влияние компьютерных игр и современных мультиков прорывается. Это воспитатели стараются оборачивать в свою пользу. Так на утренниках появился новый персонаж — ученый конь Юлий из мультика про трех богатырей.

Марина Михайловна говорит, что существенно пополнила во время учебы свой педагогический багаж и настоятельно рекомендует коллегам без профильного образования пойти тем же путем. Она к нему шла долгих двадцать лет. В 2000 году после выпускного в школе она уже подавала в Опочку документы, но потом тяга к литературе перевесила, и выпускница отправилась в Псков постигать библиотечное дело. Но жизнь все равно привела в детский сад.

«Люблю работать с детьми, могу подстроиться, найти подход к каждому ребенку, - перечисляет воспитатель качества, которые помогают ей в профессиональной деятельности. - С родителями общаться умею. Я на своем месте».

Карма, не иначе.

Юлия Магера