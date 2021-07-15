Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планово и без рисков
в отпуск при параде
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
ЖИЗНЬ В «СКАЗКЕ»
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.07.2021 11:373 В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки 15.07.2021 16:130 В народную программу ЕР может войти предложение о единой стратегии развития образования 15.07.2021 16:120 В Москве расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе 15.07.2021 16:050 Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области 15.07.2021 15:390 Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка 15.07.2021 15:150 Дети из школ Псковского района получили навык пилотирования в «Кванториуме»
 
 
 
Самое популярное 09.07.2021 17:243 Известна причина смерти 46-летнего мужчины в сквере на Четырех углах 11.07.2021 10:151 На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров 12.07.2021 15:340 Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 14.07.2021 11:307 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 08.07.2021 12:074 Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Не жизнь, а «Сказка»

15.07.2021 10:08|ПсковКомментариев: 0

Зачем опытный специалист идет получать диплом по своей же профессии, как взрослым на студенческой скамье видится дистанционное обучение и какие качества воспитатель детского сада считает главными, чтобы чувствовать себя во время работы на своем месте.

 

Чуть не передумала

Жительница Пушкинских Гор Марина Васильева в июне получила диплом о профессиональной переподготовке и официальный статус «воспитатель детей дошкольного возраста». Диплом для нее уже третий (в анамнезе корочки библиотекаря и учителя русского языка), а воспитателем в местном детском саду «Сказка» она к этому моменту проработала девять лет. Для чего человеку с высшим педагогическим образованием и приличным опытом учиться профессии, которая и так записана в трудовой книжке?

Первым делом можно подумать, что учиться отправили добровольно-принудительно. Образование по специальности все чаще становится условием для продолжения трудовой деятельности. Но не в этом случае. Марина Михайловна (или «Михална», так ее называют самые непосредственные воспитанники) говорит совсем о другом:

«Вопроса об увольнении не стояло. Никто не заставлял, правда. До детского садика я десять лет отработала в библиотеке. Сферу деятельности меняла осознанно, хотела работать именно в дошкольном образовании, ходила сама узнавать, есть ли для меня место. Мне тогда попались хорошие наставники, у которых я училась, перенимала опыт работы, все тонкости. Теперь захотелось обрести статус настоящего воспитателя, повысить профессиональный уровень».

Когда устраивалась в садик, дочка Диана еще была его воспитанницей. Так и ходили вдвоем, мама на работу, девочка на свою «маленькую работу». Диана уже в пубертате, а ее мама в царстве малышни нашла свое призвание.

Учиться на воспитателя в Опочку она отправилась вместе с социальным педагогом из того же садика Мариной Никифоровой. Обучение длилось один учебный год, с сентября по июнь, оба педагога поступили на бюджетные места. Кстати, и в этом году сотни жителей области смогут пройти профессиональное обучение за счет государства, освоить новую профессию или повысить квалификацию (кто может участвовать в программе, какие предлагают специальности, как подать заявку, смотрите в нашей инфографике).

С выбранного курса педагоги из Пушкинских Гор чуть не свернули с самого начала. Смутил дистанционный формат обучения, введенный из-за пандемии. Фактически, в Опочку понадобилось съездить только два раза: подать документы, а потом защитить выпускную квалификационную работу и в тот же день получить диплом.

«От коллег много хорошего слышала о преподавателях индустриально-педагогического колледжа, хотела их лично послушать. Когда сказали про дистант, поначалу расстроилась, как-то стушевалась, хотела отказаться от учебы, - рассказывает Марина Михайловна. - Но потом оказалось, что дистанционный формат вовсе неплох. Даже могу сказать, что понравился. Никто нас не бросил. С преподавателями общались «ВКонтакте», по электронной почте, по телефону, в Zoom. Есть ощущение, что благодаря такому формату получилось более плотное общение, индивидуальное. Сомневаюсь, что успела бы между лекциями столько вопросов задать».

Дистанционно проходили и обе сессии. Часть экзаменов состоялась в форме тестов на сайте колледжа. Их Марина Михайловна тоже хвалит. Говорит, что это не было простым нажиманием на кнопки. Где-то нужно было дать развернутый ответ, в других случаях по видеоролику нужно было составить характеристику реального занятия в детском саду.

Процесс обучения сильно облегчила поддержка семьи. В сессионные недели домашние старались лишний раз маму не теребить, муж Валерий брал на себя дополнительную бытовую нагрузку. Он работает в энергосетях и с контрольными помочь не мог, зато снимал с жены хозяйственные вопросы. Марина Михайловна говорит, что морально это очень помогало.

Муж и дочка поддерживали морально и помогали справляться с бытом в самые ответственные моменты.

Вам письмо от Колобка

Защищалась воспитатель на музыкальном фольклоре, показывала, как тот помогает развитию дошкольников. За ее выпускной работой стоит не сухая теория, а практический опыт. Каждый год в «Сказке» проводят народные праздники. Крошечные пушкиногорцы в традициях предков отмечают Святки и Масленицу, примеряют на себя роль посетителей Святогорской ярмарки, участвуют в празднике русской песни. Этот праздник в садике традиционно проводят в ноябре ко Дню матери. Подготовку начинают задолго. На родительских собраниях рассказывают, как приобщить ребенка к народным традициям и как они влияют на развитие речи. На занятиях с малышами разучивают танцы и песни, партии на деревянных ложках и трещотках. Родители шьют костюмы, а педагоги оформляют в группе уголок русской избы с фанерной печкой.

Маленькие улыбашки в косоворотках и кокошниках танцуют с узорчатыми платками, водят хороводы. После праздника — чаепитие с баранками. Самовар, правда, электрический. Дети еще много дней напевают полюбившиеся песенки и делятся с родителями переполняющими эмоциями.

Длину этих «скреп здорового человека» можно выразить в конкретных цифрах. Воспитатель для дипломной работы замерила по специальным методикам интерес детей к музыкальному фольклору и музыкальной деятельности вообще. Число детей с высоким уровнем интереса подскочило после проведения праздника с 13 до 40%. В садике уверены: накопленный детьми эстетический опыт и расширение знаний о национальной культуре помогает всестороннему развитию маленькой личности.

«Самый интересный возраст — с двух до трех. В это время дети восприимчивы, им все интересно, - делится педагог наблюдениями. - Очень просто завладеть их вниманием сюрпризными моментами. Например, во время занятий приходит из леса письмо от Колобка, мы его ведем по тропинке к домику, чтобы того не съели, по пути проходим разные испытания».

Отмечает она и то, насколько технологически продвинулись дети даже за те девять лет, что работает в саду. Хоть и запрещено приносить в группу гаджеты, но влияние компьютерных игр и современных мультиков прорывается. Это воспитатели стараются оборачивать в свою пользу. Так на утренниках появился новый персонаж — ученый конь Юлий из мультика про трех богатырей.

Марина Михайловна говорит, что существенно пополнила во время учебы свой педагогический багаж и настоятельно рекомендует коллегам без профильного образования пойти тем же путем. Она к нему шла долгих двадцать лет. В 2000 году после выпускного в школе она уже подавала в Опочку документы, но потом тяга к литературе перевесила, и выпускница отправилась в Псков постигать библиотечное дело. Но жизнь все равно привела в детский сад.

«Люблю работать с детьми, могу подстроиться, найти подход к каждому ребенку, - перечисляет воспитатель качества, которые помогают ей в профессиональной деятельности. - С родителями общаться умею. Я на своем месте».

Карма, не иначе.

Юлия Магера

Теги: #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли разрешать в России иностранные вакцины от коронавируса?
В опросе приняло участие 537 человек
15.07.2021, 16:130 В народную программу ЕР может войти предложение о единой стратегии развития образования 15.07.2021, 16:120 В Москве расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе 15.07.2021, 16:050 Грозы с усилением ветра ожидаются сегодня в Псковской области 15.07.2021, 16:000 Михаил Иванов: Среди кандидатов Партии пенсионеров есть молодые люди
15.07.2021, 15:550 «Титан-Полимер» принял участие в научно-практической конференции в Омске 15.07.2021, 15:440 Движение «Голос» не фиксирует серьезных нарушений на старте избирательной кампании в Псковской области 15.07.2021, 15:390 Продолжаются работы по обновлению Усвят к 1000-летию поселка 15.07.2021, 15:310 Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней
15.07.2021, 15:270 В Пскове презентуют книгу «Южные псковские пригороды в Смутное время» 15.07.2021, 15:150 Дети из школ Псковского района получили навык пилотирования в «Кванториуме» 15.07.2021, 15:062 У трех опасных для купания объектов в Пскове организуют патрулирование 15.07.2021, 14:582 Игорь Борисов: Регистрация однополых браков противоречит Конституции РФ
15.07.2021, 14:550 Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже, чем по России – Центробанк 15.07.2021, 14:192 «Сообразим на троих»: Итоги выдвижения кандидатов на выборы. ВИДЕО 15.07.2021, 14:180 В Кремле ответили на вопрос о поставке зарубежных вакцин в Россию 15.07.2021, 14:124 Фотофакт: В Пскове чистят Мирожский пруд
15.07.2021, 14:081 Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост замглавы администрации Пскова 15.07.2021, 14:000 Пожилой водитель врезался в опору ЛЭП в Острове 15.07.2021, 13:440 За уклонение от исправительных работ житель Куньинского района лишился свободы 15.07.2021, 13:331 Жители Дновского района мечтают отремонтировать памятник участнику войны 1812 года
15.07.2021, 13:281 Почти 3500 цветов из Кении и Израиля уничтожат в Псковской области 15.07.2021, 13:130 33-градусная жара ожидается в Псковской области 16 июля 15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 15.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
15.07.2021, 12:590 Псковская лучница заняла второе место на Спартакиаде молодежи в Краснодаре 15.07.2021, 12:565 Ремесло в убыток 15.07.2021, 12:540 В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО 15.07.2021, 12:500 Круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021» прошел в Пскове
15.07.2021, 12:450 Псковский фермер стал лицом кампании Россельхозбанка по поддержке отечественных аграриев 15.07.2021, 12:410 «Сообразим на троих»: Смена власти в Пскове и итоги выдвижения кандидатов на выборы 15.07.2021, 12:330 Иван Шагин станет директором псковской школы №47 15.07.2021, 12:277 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП
15.07.2021, 12:230 Раиса Кузина стала почетным гражданином Пскова 15.07.2021, 12:170 Гордума согласовала назначение Бориса Елкина на должность первого замглавы администрации Пскова 15.07.2021, 12:080 Росгвардейцы задержали укравшего продукты великолучанина 15.07.2021, 11:590 Без «Жилища»
15.07.2021, 11:520 В Новосокольниках осудили похитителей железнодорожных подкладок 15.07.2021, 11:373 В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки 15.07.2021, 11:290 «Гайд-парк»: Руководитель реготделения Партии пенсионеров Михаил Иванов о подготовке к выборам 15.07.2021, 11:170 Более 12 тысяч заявлений на выплату к новому учебному году подали псковичи
15.07.2021, 11:110 Александр Козловский поздравил опочан с днем освобождения города 15.07.2021, 11:050 Более 200 тысяч наблюдателей уже обучили к сентябрьским выборам 15.07.2021, 11:020 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках 15.07.2021, 10:540 Прокуратура Пскова направила в СК материалы проверки по предоставлению квартир сиротам
15.07.2021, 10:431 Элла Памфилова о возможности стать наблюдателем на выборах: Никому не закрыты двери 15.07.2021, 10:3514 Неправильно присваивать звание почетного гражданина Пскова бизнесменам - Олег Брячак 15.07.2021, 10:280 Климатолог предсказал учащение периодов аномальной жары 15.07.2021, 10:230 Потерявшийся в мае пскович вернулся домой с заработков
15.07.2021, 10:180 В Пскове мужчина попался на краже одежды 15.07.2021, 10:130 «Гайд-парк»: Член ЦИК Игорь Борисов о наблюдении на выборах и избирательной кампании - 2021 15.07.2021, 10:080 Не жизнь, а «Сказка» 15.07.2021, 10:060 В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах
15.07.2021, 09:590 Невельский суд отправил в колонию иностранца за попытку незаконно попасть в Россию 15.07.2021, 09:550 Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе 15.07.2021, 09:433 В псковском МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы 15.07.2021, 09:360 Лесной пожар потушили в Псковском районе
15.07.2021, 09:270 Молодое пополнение псковской дивизии отработало укладку парашютов 15.07.2021, 09:262 Платные вытрезвители в России могут появиться осенью 15.07.2021, 09:110 Два человека утонули в Великолукском районе 15.07.2021, 09:100 Российский бизнес оценил готовность к новому локдауну
15.07.2021, 08:520 Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны мировой пандемии коронавируса 15.07.2021, 08:393 Псковичи рассказали, сколько денег тратят на еду 15.07.2021, 08:221 В Псковской области проведут проверку по нарушениям трудоустройства 15.07.2021, 08:003 В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
15.07.2021, 07:455 «Дух захватывает»: пскович поделился фотографиями грозы над озером 15.07.2021, 07:312 Россия и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации 15.07.2021, 07:148 В Пскове монахи будут дежурить в реанимации и исповедовать больных COVID-19 15.07.2021, 06:592 В России начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября
14.07.2021, 21:457 ЦИК объяснила отказ от общедоступных трансляций с избирательных участков 14.07.2021, 21:204 Проверки порядка предоставления квартир детям-сиротам пройдут в Псковской области 14.07.2021, 20:534 Африканская чума свиней привела к режиму ЧС в ряде муниципалитетов Псковской области 14.07.2021, 20:3311 Глава Минздрава рассказал, как получить медотвод от вакцинации
14.07.2021, 20:154 Партия пенсионеров выдвинет кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 14.07.2021, 19:570 Водитель мопеда не справился с управлением в Стругокрасненском районе 14.07.2021, 19:530 Спортзал отремонтируют в Пскове при участии профсоюзов 14.07.2021, 19:3321 Марина Гаращенко: Псковичи обоснованно жалуются на нехватку вакцины
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.