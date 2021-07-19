Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 19 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Сейчас наша цель – нарастить темпы вакцинации до 3 тысяч человек ежесуточно. Для этого сегодня в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка "Простория" открылся еще один пункт вакцинации высокой пропускной способности», - отметил глава региона.
Губернатор уточнил, что такие пункты будут принимать и вакцинировать не только трудовые коллективы, но и отдельных граждан.
Вера в Псковскую область прибыло 6 тысяч доз вакцины от коронавируса, еще 14,1 тыс. доз – сегодня вечером, добавил он.