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Общество

Власти Псковской области планируют снова перенести срок обязательной вакцинации от COVID-19

28.07.2021 07:33|ПсковКомментариев: 3

Прорабатывается повторный перенос срока прохождения обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором в Псковской области. Ранее этот период был продлен на неделю, до 30 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Текущая динамика поставок не позволяет вовремя пройти первый этап обязательной вакцинации категориям, установленным Роспотребнадзором», - написал глава региона в своем Instagram.

Напомним, последняя партия вакцины «ЭпиВакКорона» прибыла в Псковскую область на прошедших выходных - более 10 тысяч доз уже распределили по районам.

Всего в регионе использовано 90,7% поступившей вакцины от коронавируса. Как ранее проинформировал губернатор, во многих прививочных пунктах заканчивается первый компонент вакцины «Спутник V», и сейчас решается вопрос о новой поставке.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали 130 тысяч 131 житель Псковской области, в том числе за прошедшие сутки первый этап вакцинации прошли 3 тысячи 31 человек. Полностью привились 89 тысяч 456 человек (+2268 за сутки).

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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