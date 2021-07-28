Общество

Власти Псковской области планируют снова перенести срок обязательной вакцинации от COVID-19

Прорабатывается повторный перенос срока прохождения обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором в Псковской области. Ранее этот период был продлен на неделю, до 30 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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«Текущая динамика поставок не позволяет вовремя пройти первый этап обязательной вакцинации категориям, установленным Роспотребнадзором», - написал глава региона в своем Instagram.

Напомним, последняя партия вакцины «ЭпиВакКорона» прибыла в Псковскую область на прошедших выходных - более 10 тысяч доз уже распределили по районам.

Всего в регионе использовано 90,7% поступившей вакцины от коронавируса. Как ранее проинформировал губернатор, во многих прививочных пунктах заканчивается первый компонент вакцины «Спутник V», и сейчас решается вопрос о новой поставке.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали 130 тысяч 131 житель Псковской области, в том числе за прошедшие сутки первый этап вакцинации прошли 3 тысячи 31 человек. Полностью привились 89 тысяч 456 человек (+2268 за сутки).