Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область

Во многих прививочных пунктах Псковской области заканчивается первый компонент вакцины «Спутник V». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте, сейчас прорабатывается вопрос о новой поставке.
Первый компонент вакцины в регионе получили 127 100 человек, в том числе 1694 жителя привились за прошедшие сутки. Полностью прошли курс вакцинации 87 188 человек, из них 1780 сделали вторую прививку 26 июля. Всего использовано 89,8% поступившей в область вакцины.
Напомним, на выходных в Псковскую область прибыла партия вакцины «ЭпиВакКорона» - более 10 тысяч доз уже распределили по районам.
Как ранее отмечал глава региона, на прошлой неделе число новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 3,7%, и этого удалось достичь только благодаря активной прививочной кампании.