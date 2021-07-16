Общество

В Псковской области продлен период прохождения первого этапа обязательной вакцинации

Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором в Псковской области, перенесен с 23 на 30 июля. Об этом в своем инстаграм-аккаунте в пятницу, 16 июля, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Записывайтесь уже сегодня», – порекомендовал глава региона.

Как сообщалось ранее, непривитых от коронавируса жителей Псковской области начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер.