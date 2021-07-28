Более 50 нуждающихся семей Псковской области получили продукты от благотворителей

Псковское областное отделение Российского детского фонда при поддержке президента австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер передало вторую партию продуктовых и гигиенических наборов в 56 семей воспитанников 8 школ-интернатов в Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Пыталовском и Порховском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.
Помощь нуждающимся семьям Псковской области удалось оказать на пожертвования, собранные Паскаль Вайер весной этого года среди зарубежных благотворителей. Всего на закупку продуктов и средств гигиены первой необходимости было привлечено 6330 евро. На эти средства Детский фонд закупил и сформировал 168 продуктовых и гигиенических наборов, которые нуждающиеся семьи получают ежемесячно, когда ребята находятся дома на летних каникулах. Оказываемая помощь очень актуальна для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отметили в фонде.
«Благотворительная ассоциация "Маленькие сердца" в лице Паскаль Вайер является давним другом и помощником Детского фонда. На протяжении уже более 10 лет Детский фонд при поддержке ассоциации "Маленькие сердца" оказывает помощь детям из малообеспеченных нуждающихся семей и детям, являющимся воспитанниками детских интернатных учреждений нашего региона», - рассказали в организации.
Псковское областное отделение Российского детского фонда выразило благодарность и признательность Паскаль Вайер и благотворителям за поддержку нуждающихся семей Псковской области.
Напомним, областное отделение Российского детского фонда регулярно принимает от жителей города продуктовую помощь для передачи в нуждающиеся семьи области. Каждый желающий может принести продукты длительного хранения в офис фонда по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 2А, 1 этаж, 15-й кабинет, с 9.00 до 18.00 по будням.