Общество

Более 50 нуждающихся семей Псковской области получили продукты от благотворителей

Псковское областное отделение Российского детского фонда при поддержке президента австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер передало вторую партию продуктовых и гигиенических наборов в 56 семей воспитанников 8 школ-интернатов в Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Пыталовском и Порховском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Помощь нуждающимся семьям Псковской области удалось оказать на пожертвования, собранные Паскаль Вайер весной этого года среди зарубежных благотворителей. Всего на закупку продуктов и средств гигиены первой необходимости было привлечено 6330 евро. На эти средства Детский фонд закупил и сформировал 168 продуктовых и гигиенических наборов, которые нуждающиеся семьи получают ежемесячно, когда ребята находятся дома на летних каникулах. Оказываемая помощь очень актуальна для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отметили в фонде.

«Благотворительная ассоциация "Маленькие сердца" в лице Паскаль Вайер является давним другом и помощником Детского фонда. На протяжении уже более 10 лет Детский фонд при поддержке ассоциации "Маленькие сердца" оказывает помощь детям из малообеспеченных нуждающихся семей и детям, являющимся воспитанниками детских интернатных учреждений нашего региона», - рассказали в организации.

Псковское областное отделение Российского детского фонда выразило благодарность и признательность Паскаль Вайер и благотворителям за поддержку нуждающихся семей Псковской области.

Напомним, областное отделение Российского детского фонда регулярно принимает от жителей города продуктовую помощь для передачи в нуждающиеся семьи области. Каждый желающий может принести продукты длительного хранения в офис фонда по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 2А, 1 этаж, 15-й кабинет, с 9.00 до 18.00 по будням.