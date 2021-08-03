Общество

Псковичам разрешили регистрировать брак на дому или в больнице

Жители Псковской области могут зарегистрировать брак на дому или в больнице с 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото: pixabay.com

К особым обстоятельствам, согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, относятся беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из стороны и другие особые обстоятельства.

«Административные процедуры, совершаемые при государственной регистрации заключения брака на дому, в медицинской или иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак, аналогичны административным процедурам, осуществляемым при государственной регистрации заключения брака в помещении органа ЗАГС», - отметили в комитете и добавили, что отделы ЗАГС Псковской области всегда готовы к регистрации брака на дому или в больницах при наличии особых обстоятельств.

Говорить о том, насколько высоким окажется спрос на данную услугу, в комитете считают преждевременным.