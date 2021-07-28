Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому или в больницах

Министерство юстиции России расширило полномочия ЗАГСов: теперь они вправе проводить регистрацию брака на дому или в больницах. Но для этого нужны будут особые обстоятельства. Соответствующие поправки внесены в административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновленные положения вступают в силу в начале августа. Согласно регламенту, специалист, ответственный за проведение государственной регистрации заключения брака, оповестит лиц, вступающих в брак, о времени приезда.
«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», - уточняется в документе.
Если же сотрудники какого-то ЗАГСа ответят отказом на приглашение на дом, то руководитель данного органа ЗАГС по требованию молодоженов должен будет выдать официальный письменный отказ. Этот документ можно будет обжаловать в суде.
По закону, заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. А при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления.
Таким образом, если ситуация у людей действительно экстраординарная, то провести регистрацию брака на дому или в больнице можно будет в тот же день, когда влюбленные обратились в ЗАГС. Кстати, недавно принят закон, сделавший все услуги ЗАГС экстерриториальными, то есть не привязанными к прописке.