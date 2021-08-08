Общество

Псковские молодые семьи смогут отправиться на образовательный пикник

Псковские молодые семьи приглашают на образовательно-просветительский пикник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Мероприятие состоится 18 августа в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» в Пскове. Участников пикника ожидает образовательная программа о мерах поддержки молодых семей, общение с экспертами в области семейных взаимоотношений и беседы с психологами.

Для детей организаторы предложат интерактивные площадки - мастер-классы по устному счету, по блочному программированию, по робототехнике, тренинг по безопасности и многое другое.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо подать заявку по ссылке и выполнить одно из трех условий:

наличие антител класса G к COVID-19;

сертификат о вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест (не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия).

Заявки принимаются до 11 августа включительно.